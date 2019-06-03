Происшествия

В СК рассказали о гибели экс-военного в драке в ПодмосковьеRT на русском 05:42

Уточняется, что от полученных колото-резаных ран он скончался на месте происшествия, нападавшие скрылись. «Установлено, что потерпевший являлся бывшим военнослужащим, ветераном боевых действий», — подчеркнули в СК. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК России.
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К делу об убийстве спецназовца в Подмосковье подключили криминалистов центрального аппарата

Газета.Ru09:29

Криминалисты центрального аппарата СК взялись за расследование дела убитого спецназовца

РЕН ТВ07:00

Следователи возбудили дело после убийства молодого человека в Путилкове

Телеканал 360°вчера в 17:45

СК направил в Красногорск криминалистов в связи с убийством экс-военного

RT на русском06:22

Глава СК направил опытных криминалистов для помощи в расследовании убийства в Красногорске

ТАСС06:13

Сотрудники центрального аппарата СК направлены в Красногорск для расследования убийства мужчины ножом

Агентство Москва06:22

В Подмосковье во время драки зарезали мужчину

РИА Новостивчера в 16:36
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 09:48, Ашберн
Здоровье

Онколог рассказал об опасности нахождения на солнце

Длительное нахождение под прямыми солнечными лучами нежелательно, поскольку безопасного загара не существует, а вред от ультрафиолета сопоставим с вредом от никотина.
Обновлено в 08:36
Культура

Государственный музей Пушкина в Москве откроет фестиваль «ПушкинLeto» 6 июня

Стрит-арт перформанс от московских художников, театрализованные представления и поэтические чтения ждут жителей и гостей Москвы на фестивале "ПушкинLeto", который откроется в Государственном музее Александра Сергеевича Пушкина 6 июня по случаю 220-летия со дня рождения русского поэта.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ

Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Алсу открыла комментарии в соцсетях, ее затравили подписчики

Впервые за долго время Алу опубликовала пост в своём Инстаграме, в котором показала фотографии с благотворительного мероприятия «Алсу детям».
Обновлено в 07:16
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Здоровье

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Общество

Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей

В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.
Обновлено в 02:29
Авто

Представлены изображения обновленной внедорожной легенды УАЗ-469

Позже, ульяновский автомобильный завод представил обновленную версию этого по сути внедорожника – машина получила название UAZ Hunter.
Обновлено в 08:09
Технологии

«М.Видео-Эльдорадо» начнет принимать технику на утилизацию

Группа "М.Видео-Эльдорадо" и Ассоциация "Система коллективной ответственности Электроника - Утилизация" запускают утилизацию любой использованной техники и электроники.
Обновлено в 09:30
Политика

Новая редакция правописания вступила в силу на Украине

На Украине вступила в силу новая редакция правописания. Документ опубликован на сайте Минобразования.
Обновлено в 09:32
Космос

Получен детальный снимок километрового астероида и его спутника

Обновлено в 06:22
Кино

Нейросеть заменила Шварценеггера в «Терминаторе» на Сталлоне

Автор ролика с помощью нейросети заменил лицо Арнольда Шварценеггера на изображение его коллеги по цеху.
Обновлено в 08:00
Хоккей

Евгений Мозер подписал однолетний контракт с «Автомобилистом»

Обновлено в 05:28
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АвтоВАЗ назвал стоимость универсала Lada Granta Cross

Компания «АвтоВАЗ» объявила, что продажи нового универсала Lada Granta Cross стартуют 12 июня, а также назвала цены на автомобили.
Обновлено в 08:41
Экономика

Медведев поручил улучшить контроль за расходами на нацпроекты

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил готовность рассмотреть вопрос о совершенствовании контроля за расходованием средств, выделяемых на национальные проекты, и поручил Росфинмониторингу совместно с Минфином и Казначейством подготовить соответствующие предложения.
Обновлено в 08:26
Политика

Дело возбуждено в отношении главы Госбюро расследований Украины

Ранее сообщалось, что против Порошенко возбудили дело о захвате власти.
Обновлено в 09:40
Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу

Обновлено в 08:19
Экономика

Более 100 тысяч чеков выдано за год работы tax free в России

Более 100 тысяч чеков на 11 миллиардов рублей выдано за год работы системы tax free в России.
Обновлено в 06:21
Общество

В Финляндии запретили ввоз шиповника

В Финляндии запретили импорт и продажу шиповника морщинистого (Rosa rugosa).
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

Неизвестные украли участок дороги в Томской области

Неизвестные демонтировали и увезли выложенный бетонными плитами участок дороги в Верхнекетском районе Томской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Обновлено в 08:59
Кино

Лоза счел правильным удаление сцены с геями из фильма «Рокетмен»

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в Facebook решение прокатчика вырезать ряд сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни Элтона Джона.
Обновлено в 09:00
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Гаджеты

Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Политика

Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ

Кремль хотел бы видеть находящегося под домашним арестом бизнесмена Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу RT.
Обновлено в 08:02
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Политика

Трамп встретился с Елизаветой II

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе своего визита в Великобританию встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по военному аэродрому в Сирии

Обновлено вчера в 18:17
Армия и оружие

Учения НАТО Saber Guardian стартовали в Румынии

Обновлено в 07:45
Происшествия

Самолет AirBaltic экстренно приземлился в Риге после взлета

Самолет латвийской национальной авиакомпании AirBalti, вылетевший из аэропорта Риги, вернулся обратно и совершил экстренную посадку.
Обновлено в 09:00
Происшествия

На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
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