Происшествия
В СК рассказали, как Арашуков похищал газГазета.Ru 10:26
В СК пояснили, что подозреваемые закупали газа больше, чем было нужно потребителям, а излишки продавали за наличный расчет. Ранее сообщалось, что Арашуков-старший был задержан по подозрению в причастности к хищениям газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд руб.
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с чего всё началось
Следственный комитет России (СКР) раскрыл схему хищения газа на Северном Кавказе, организатором которой, по версии следствия, может быть советник гендиректора ОАО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, отец задержанного в среду сенатора Рауфа Арашукова.Ведомости10:22
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