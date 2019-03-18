В СК прокомментировали ситуацию с угрозами девочке, написавшей ПутинуРИА Новости 05:43

В декабре 2018 года 12-летняя девочка из деревни Томсино Себежского района написала письмо Путину, в котором пожаловалась на жизненные трудности и попросила помочь в покупке мини-трактора. По словам матери девочки, после этого у семьи резко испортились отношения с односельчанами.

В СК прокомментировали ситуацию с угрозами девочке, написавшей Путину

Экономика Некоторым иностранным судам разрешили перевозить СПГ по Севморпути Некоторым иностранным судам разрешено провозить сжиженный природный газ (СПГ) по Северному морскому пути.

Происшествия В Москве умер семилетний ребенок-маугли В Москве от остановки сердца умер семилетний мальчик-маугли, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

Политика Макаревич осудил своих радующихся присоединению Крыма фанатов Лидер группы «Машина времени» раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией.

Происшествия СК попросил суд заочно арестовать трех фигурантов дела Захарченко Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать в рамках дела полковника МВД Дмитрия Захарченко еще трех человек.

Армия и оружие Северный флот пополнят подлодки проектов «Борей» и «Ясень» В прошлом году после ремонта и модернизации в боевой состав вернулись ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Тула" и многоцелевая атомная подводная лодка "Гепард" проекта 971.

Технологии Россияне смогут подключать услуги связи без SIM-карт Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам.

Космос НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде 30-метровый небесный объект максимально сблизится с нашей планетой 22 марта. Он пролетит на расстоянии 305 тысяч километров от Земли.

Происшествия Подростки сломали челюсть шестикласснику и избили его подруг в Москве Пострадавшие обратились в больницу после конфликта, мальчика госпитализировали с переломом челюсти и тупой раной живота.

Происшествия На Урале многодетную мать ошибочно лечили от рака В Екатеринбурге мать четверых детей Анна А. отсудила у медиков за неверный диагноз 750 тысяч рублей.

Политика В конгрессе США предложили наказать поддерживающих Мадуро россиян Законопроект будет иметь и обратную силу — иностранцы, обвиненные в поддержке Венесуэлы, могут лишиться уже полученного права на въезд в Соединенные Штаты.

Экономика Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Происшествия В телецентр на Шаболовке поступило сообщение о минировании В телевизионный и радиовещательный центр на Шаболовке в Москве поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб и ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Финансы Россия сократила вложения в американские госбумаги на $36 млн Россия в январе 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги (U.S. Treasury Securities) до $13,18 млрд с $13,216 млрд в декабре 2018 года, следует из материалов минфина США.

Политика Более 70% граждан РФ отмечают успешное развитие Крыма Большинство граждан РФ (73%) уверены что Крым начал развиваться более успешно после того, как стал частью России, чем, когда находился в составе Украины.

Общество Директор «Водоканала» Петербурга уволен с перспективой следствия Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов своим распоряжением отправил в отставку генерального директора подведомственного городской власти ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгения Целикова.

Общество Божена Рынска вышла в свет с мужчиной накануне похорон Малашенко Вдова основателя НТВ Игоря Малашенко Боже Рынска накануне похорон своего мужа появилась в обществе в компании американского адвоката Малькольма Тауба.

Происшествия В ЛНР обнаружен схрон с оружием В ЛНР сотрудники Генпрокуратуры Республики обнаружили недалеко от дороги, ведущей в Луганск, замаскированный тайник с оружием и боеприпасами.

Общество Опубликован рейтинг регионов по уровню безработицы Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы.

Общество Фармацевтов предложено наказывать за навязывание лекарств Чаще всего специалист советует то лекарство, на которое сеть имеет договор, и в 65% случаев пациент следует рекомендациям.

Наука Ученые назвали вызывающие преждевременную смерть продукты Ученые Северо-Западного университета в США пришли к выводу, что частое употребление яиц, а также других продуктов, в которых содержится большое количество холестерина, может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Политика Белорусские журналисты отказались слушать российского посла Ведущие негосударственные издания Белоруссии отказались от участия в пресс-конференции российского посла в республике Михаила Бабича.

Происшествия В Саратове возбудили дело из-за ранения школьника на уроке ОБЖ В Саратове возбудили уголовное дело в отношении школьного преподавателя предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), на уроке которого один из учеников ранил одноклассника.

Происшествия В Дагестане проведут проверку после отказа врача скорой помочь ребенку Минздрав Дагестана проверит действия врача скорой помощи, отказавшегося помочь ребенку в дагестанском Дербенте и нагрубившего его матери, сообщает пресс-служба ведомства.