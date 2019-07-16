Экономика

В СК предложили давать следователям доступ к банковской тайне без судаРЕН ТВ вчера в 16:10

Глава СК считает, что необходимость назрела, поскольку еще в период доследственной проверки потенциальные фигуранты дел предпринимают активные действия для сокрытия своих капиталов и имущества.
Читать в источнике
с чего всё началось

«Надо вернуть конфискацию имущества как дополнительный вид наказания»

Только на реализацию нацпроектов в социальной сфере до 2024 года правительством России предусмотрено свыше 6 трлн рублей.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

Юрист: расширение доступа к банковской тайне нарушит права невиновных

РИА Новости06:41

Бастрыкин: Следователи должны получить доступ к банковской тайне уже на стадии проверок

Эхо Москвы02:31

Бастрыкин предложил дать следователям доступ к банковской тайне без суда

Известиявчера в 15:00

Следователи СК просят доступ к банковской тайне

News.ruвчера в 16:42

В СК предложили давать следователям доступ к банковской тайне без суда

РЕН ТВвчера в 16:10

В СК считают, что следствие должно иметь доступ к банковской тайне еще на стадии проверок

ТАССвчера в 16:08

Бастрыкин предложил открыть следствию доступ к банковской тайне на стадии проверок

Ведомостивчера в 19:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 17:14, Вашингтон
Шоу-бизнес

Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале

Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено в 13:21
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Происшествия

Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста

Следствие отпустило из-под домашнего ареста под подписку о невыезде бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес

Дочь Маргариты Тереховой: «Мама тяжело переживала свое одиночество»

По словам дочери, Терехова тяжело переживала расставания и нуждалась в поддержке.
Обновлено в 01:00
Политика

Иран отбуксировал сломанный иностранный танкер в свои воды

Обновлено в 16:26
Армия и оружие

ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма

Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

Виктория Демидова рассекретила имя новорожденного сына

После рождения сына Виктория взялась за фигуру: пересмотрела рацион и стала вести более активный образ жизни.
Обновлено в 17:00
Театры

Названы номинанты театральной премии «Золотой софит»

Обновлено в 10:26
Политика

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 12:56
Политика

Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 10:00
Политика

В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными

«В течение месяца договорились осуществить обмен определённого количества, как мы назвали, наших пленных», — цитирует Пристайко Интерфакс-Украина.
Обновлено в 07:17
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новом поколении Lada Granta с вариатором

Российский автогигант прокомментировал информацию о том, что следующее поколение Lada Granta получит вариатор.
Обновлено в 15:25
Политика

На Украине вступил в силу закон о госязыке

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия

В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться

Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Политика

В Минске анонсировали визит Лукашенко в Россию

Как отмечается, 17 июля президенты проведут неформальную встречу, а 18 июля в Санкт-Петербурге Лукашенко вместе с Путиным примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Белоруссии и России.
Обновлено вчера в 07:20
Армия и оружие

Расследование катастрофы МН-17 пять лет тиражирует фейки

Очередной отчет журналистской группы Bellingcat, который посвящен расследованию крушения малайзийского рейса МН-17 на Донбассе, вышел недавно.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие

Первые летные испытания МС-21 с двигателями ПД-14 пройдут в 2020 году

Первые летные испытания российского самолета MC-21, оснащенного отечественными двигателями ПД-14, начнутся в 2020 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Обновлено в 10:42
Общество

Москву на 36 часов накроют ливни

Отмечается, что со второй половины 16 июля около 18.00 начнутся июльские дожди. Уточняется, что проливные дожди продлятся 36 часов.
Обновлено в 07:41
Авто

Опубликовано первое фото УАЗ «Патриот» с АКПП

Ульяновский автозавод продемонстрировал первую фотографию новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматический коробкой передач.
Обновлено в 02:49
Политика

Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Политика

В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России

В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Кино

«Игра престолов» побила рекорд по номинациям на премию «Эмми»

Сериал "Игра престолов" включена в рекордные 32 номинации американской телевизионной премии "Эмми" 2019 года, передает Associated Press.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие

The National Interest оценил возможности С-500

Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.
Обновлено в 13:25
Общество

Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено вчера в 18:00
Футбол

«Бавария» купит полузащитника Року у «Эспаньола» за 40 млн евро

Полузащитник «Эспаньола» Марк Рока может перейти в «Баварию».
Обновлено в 15:59
Футбол

Защитник «Сампдории» может перейти в «Оренбург»

Защитник «Сампдории» Лоренцо Шимич может продолжить карьеру в чемпионате России.
Обновлено в 16:56
Политика

Председатель ХДС Крамп-Карренбауэр станет главой Минобороны ФРГ

Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду, 16 июля будет назначена министром обороны ФРГ.
Обновлено в 17:05
Транспорт

Собянин проинспектировал ход строительства Некрасовской линии метро

Обновлено в 05:03
Авто

Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером

Компания Ford анонсировала новый кроссовер, который заменит сразу три модели, сообщает Autocar.
Обновлено в 03:54
Политика

Зеленский задумал провести на Украине Олимпиаду

Украина должна быть готова к тому, чтобы в стране в течение 3-4 лет появилась инфраструктура для проведения Олимпийских игр.
Обновлено в 09:19
Главное