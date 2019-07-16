Экономика
В СК предложили давать следователям доступ к банковской тайне без судаРЕН ТВ вчера в 16:10
Глава СК считает, что необходимость назрела, поскольку еще в период доследственной проверки потенциальные фигуранты дел предпринимают активные действия для сокрытия своих капиталов и имущества.
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с чего всё началось
Только на реализацию нацпроектов в социальной сфере до 2024 года правительством России предусмотрено свыше 6 трлн рублей.Известиявчера в 17:02
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Бастрыкин предложил открыть следствию доступ к банковской тайне на стадии проверок
Ведомостивчера в 19:32
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 17:14, Вашингтон
Шоу-бизнес
Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале
Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено в 13:21
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Происшествия
Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста
Следствие отпустило из-под домашнего ареста под подписку о невыезде бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес
Дочь Маргариты Тереховой: «Мама тяжело переживала свое одиночество»
По словам дочери, Терехова тяжело переживала расставания и нуждалась в поддержке.
Обновлено в 01:00
Политика
Иран отбуксировал сломанный иностранный танкер в свои воды
Обновлено в 16:26
Армия и оружие
ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Виктория Демидова рассекретила имя новорожденного сына
После рождения сына Виктория взялась за фигуру: пересмотрела рацион и стала вести более активный образ жизни.
Обновлено в 17:00
Театры
Названы номинанты театральной премии «Золотой софит»
Обновлено в 10:26
Политика
Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 10:00
Политика
В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными
«В течение месяца договорились осуществить обмен определённого количества, как мы назвали, наших пленных», — цитирует Пристайко Интерфакс-Украина.
Обновлено в 07:17
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новом поколении Lada Granta с вариатором
Российский автогигант прокомментировал информацию о том, что следующее поколение Lada Granta получит вариатор.
Обновлено в 15:25
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Политика
В Минске анонсировали визит Лукашенко в Россию
Как отмечается, 17 июля президенты проведут неформальную встречу, а 18 июля в Санкт-Петербурге Лукашенко вместе с Путиным примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Белоруссии и России.
Обновлено вчера в 07:20
Армия и оружие
Расследование катастрофы МН-17 пять лет тиражирует фейки
Очередной отчет журналистской группы Bellingcat, который посвящен расследованию крушения малайзийского рейса МН-17 на Донбассе, вышел недавно.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
Первые летные испытания МС-21 с двигателями ПД-14 пройдут в 2020 году
Первые летные испытания российского самолета MC-21, оснащенного отечественными двигателями ПД-14, начнутся в 2020 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Обновлено в 10:42
Общество
Москву на 36 часов накроют ливни
Отмечается, что со второй половины 16 июля около 18.00 начнутся июльские дожди. Уточняется, что проливные дожди продлятся 36 часов.
Обновлено в 07:41
Авто
Опубликовано первое фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Ульяновский автозавод продемонстрировал первую фотографию новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматический коробкой передач.
Обновлено в 02:49
Политика
Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Кино
«Игра престолов» побила рекорд по номинациям на премию «Эмми»
Сериал "Игра престолов" включена в рекордные 32 номинации американской телевизионной премии "Эмми" 2019 года, передает Associated Press.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие
The National Interest оценил возможности С-500
Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.
Обновлено в 13:25
Общество
Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено вчера в 18:00
Футбол
«Бавария» купит полузащитника Року у «Эспаньола» за 40 млн евро
Полузащитник «Эспаньола» Марк Рока может перейти в «Баварию».
Обновлено в 15:59
Футбол
Защитник «Сампдории» может перейти в «Оренбург»
Защитник «Сампдории» Лоренцо Шимич может продолжить карьеру в чемпионате России.
Обновлено в 16:56
Политика
Председатель ХДС Крамп-Карренбауэр станет главой Минобороны ФРГ
Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду, 16 июля будет назначена министром обороны ФРГ.
Обновлено в 17:05
Авто
Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером
Компания Ford анонсировала новый кроссовер, который заменит сразу три модели, сообщает Autocar.
Обновлено в 03:54
Политика
Зеленский задумал провести на Украине Олимпиаду
Украина должна быть готова к тому, чтобы в стране в течение 3-4 лет появилась инфраструктура для проведения Олимпийских игр.
Обновлено в 09:19