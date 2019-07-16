Экономика

В СК предложили давать следователям доступ к банковской тайне без судаРЕН ТВ 15 июля в 16:10

Глава СК считает, что необходимость назрела, поскольку еще в период доследственной проверки потенциальные фигуранты дел предпринимают активные действия для сокрытия своих капиталов и имущества.
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с чего всё началось

«Надо вернуть конфискацию имущества как дополнительный вид наказания»

Только на реализацию нацпроектов в социальной сфере до 2024 года правительством России предусмотрено свыше 6 трлн рублей.
Известия15 июля в 17:02

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Следователи СК просят доступ к банковской тайне

News.ru15 июля в 16:42

Бастрыкин: Следователи должны получить доступ к банковской тайне уже на стадии проверок

Эхо Москвывчера в 02:31

Бастрыкин предложил открыть следствию доступ к банковской тайне на стадии проверок

Ведомости15 июля в 19:32

Юрист: расширение доступа к банковской тайне нарушит права невиновных

РИА Новостивчера в 06:41

В СК предложили давать следователям доступ к банковской тайне без суда

РЕН ТВ15 июля в 16:10

В СК считают, что следствие должно иметь доступ к банковской тайне еще на стадии проверок

ТАСС15 июля в 16:08

Бастрыкин предложил дать следователям доступ к банковской тайне без суда

Известия15 июля в 15:00
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Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы

Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:30
Спорт

Загитова открыла бутылку ударом конька

Видео, на котором Загитова сбила крышку с бутылки ударом конька, появилось в Instagram фигуристки.
Обновлено в 02:50
Культура

Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» экстренно прооперировали

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» актер Юрий Кузнецов был экстренно доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Уфе преподаватели престижного вуза попались на взятках

Доценты двух кафедр попались на взятках. Следователи установили 78 эпизодов взяточничества и 61 эпизод служебного подлога.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Два фигуранта дела полковника ФСБ Черкалина заочно арестованы

Двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина — бывших членов правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко — заочно арестовали и объявили в международный розыск.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске

Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Политика

Володин представил свои предложения об изменении Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Финансы

Эксперт назвал наихудший день для рубля

Наихудшим днем для рубля может стать последняя пятница месяца — 26 июля, считает сотрудник «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 02:05
Гаджеты

Apple может вернуться к радужному логотипу

Обновлено в 02:51
Общество

Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области

Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 03:13
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

Самолет МЧС готовится к экстренной посадке в Жуковском

Самолет МЧС Ил-76, вылетевший в Иркутск, готовится к экстренной посадке в аэропорту Жуковского из-за сработавшего датчика неисправности гидравлической системы.
Обновлено в 01:49
Политика

Порошенко отказался идти на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос, заявил его адвокат. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Происшествия

Пять человек пострадали и один погиб в ДТП на Алтае

В аварии пострадали пять человек и один погиб, сообщили журналистам в ГУ МВД по региону.
Обновлено в 01:23
Общество

Китайские туристы уничтожают уникальный пляж во Владивостоке

Обновлено в 01:28
Экономика

Цены на земельные участки рухнули на 26% за четыре года

Цены на земельные участки в России снизились в среднем на 26% в период с июня 2015 по июнь 2019 года.
Обновлено вчера в 02:00
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

Обновлено в 01:05
Футбол

Гризманн сравнил Месси с Леброном Джеймсом

Обновлено в 01:50
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Авто

Универсал Renault Megane напомнил о скором обновлении

Напомним, что «четвёртый» Megane был впервые показан во Франкфурте-2015. Помимо хэтчбека и универсала в эту семью входит и седан.
Обновлено вчера в 12:03
Футбол

«Лейпциг» предложил «Эвертону» за Лукмана 22,5 миллиона фунтов

Клубы согласовали трансфер, "ириски" получат 22,5 миллиона фунтов, сообщает Sky Sports. Сделка может быть оформлена в ближайшие стуки.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Обновлено вчера в 17:29
Космос

В NASA предрекли сокрушительные вспышки на Солнце

Обновлено в 01:06
Футбол

Игрок молодежной сборной России подписал контракт с клубом из Испании

Защитник сборной России (U-20) Роман Тугаринов подписал контракт с резервной командой «Эспаньола».
Обновлено вчера в 16:49
Политика

Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

Обновлено вчера в 19:36
Музыка

София Ротару оттолкнула фаната во время концерта

Некоторые поклонники звезды говорят, что в последнее время Ротару ведет себя несколько надменно — раньше, как отмечают фанаты, она не позволяла себе отталкивать людей с цветами.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции

Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.
Обновлено в 03:37
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