В СК подтвердили гибель 41 человека при ЧП в ШереметьевоРоссийская газета 17:43

На данный момент следствие располагает данными о 13 погибших, среди которых двое детей. Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных.

При жесткой посадке самолета "Сухой Суперджет 100" в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Об этом сообщили в Следственном Комитете РФ. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

В СК подтвердили гибель 41 человека при ЧП в Шереметьево

Происшествия Бортпроводник пострадал, спасая пассажиров горящего авиалайнера Общее число жертв пожара, начавшегося вскоре после взлета авиалайнера, достигло 13 человек, двое из них — дети, подтвердили в Следственном комитете России.

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Происшествия ФХР выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево.

Политика Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле.

Происшествия Стали известны имена погибших при трагедии в Шереметьево Список погибших в результате трагедии в московском аэропорту Шереметьево опубликован в Сети. По данным СК РФ, жертвами ЧП стал 41 человек.

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Происшествия Следком РФ: в Шереметьево погиб 1 человек и пострадали четверо На борту находились 78 человек. По официальной информации СК РФ, в результате ЧП погиб один человек и пострадали четверо.

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