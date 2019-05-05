Происшествия
В СК подтвердили гибель 41 человека при ЧП в ШереметьевоРоссийская газета 17:43
При жесткой посадке самолета "Сухой Суперджет 100" в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Об этом сообщили в Следственном Комитете РФ. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
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На данный момент следствие располагает данными о 13 погибших, среди которых двое детей. Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных.
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