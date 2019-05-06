В СК озвучили версии авиакатастрофы в ШереметьевоРоссийская газета 04:34

Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Следствием в настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего в минувшее воскресенье в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом в понедельник утром сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В СК озвучили версии авиакатастрофы в Шереметьево

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