Происшествия
В СК озвучили версии авиакатастрофы в ШереметьевоРоссийская газета 04:34
Следствием в настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего в минувшее воскресенье в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом в понедельник утром сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
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Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.
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