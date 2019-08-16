с чего всё началось

В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство. Об этом в фейсбуке сообщила директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава.

В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду

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