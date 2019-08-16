Происшествия
В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалидуГазета.Ru 02:53
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство. Об этом в фейсбуке сообщила директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава.
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с чего всё началось
Ранее директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава рассказала в Facebook о задержании женщины, которая получала посылку с препаратом фризиум, не зарегистрированным в России.Ведомости05:27
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:40, Ашберн
Происшествия
Под Ульяновском один человек умер от отравления подсолнечным маслом
Жители Ульяновской области попали в больницу после отравления — скорее всего, причиной стало подсолнечное масло домашнего производства, семь человек пострадали, один из них умер, среди отравившихся двое детей, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в подмосковном Жуковском
Пассажирский самолет Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку в Жуковском, говорится в сообщении на сайте главного управления МЧС по Московской области.
Обновлено вчера в 00:08
Политика
МИД Ирана обвинил США в попытке украсть иранский танкер Grace 1
США продемонстрировали неуважение к законам, попытавшись украсть иранский танкер Grace 1, задержанный более месяца назад в Гибралтаре.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Уроженец Казани Муха Люберецкий отрекся от титула «вор в законе»
59-летний уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрекся от титула «вор в законе».
Обновлено в 04:55
Общество
Виталий Мутко в Казани обсудит подготовку к 100-летию ТАССР
Обновлено вчера в 05:27
Политика
Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»
Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенца в 2018 году
В 2018 году две гражданки России в возрасте старше 60 лет впервые стали матерями.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
В Госдуме оценили стратегию Зеленского по возвращению Крыма
Новая стратегия Киева по возвращению Крыма является способом впустую потратить деньги налогоплательщиков, заявил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев в пятницу, 16 августа.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Тарасов: Третьего в постели я не приемлю
Футболист покинул «Локомотив» после девяти сезонов в московском клубе. За сборную России Тарасов сыграл восемь матчей и забил один гол.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
Мать и трое детей погибли при пожаре под Курском
При пожаре в курской деревне Суходол погибли трое малолетних детей и их мать, сообщили в региональном управлении СКР.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Командир аварийно севшего в поле А321 извинился перед пассажирами
Командир рейса А321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, извинился перед пассажирами за то, что не смог доставить их в Симферополь.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Авто
МВД разрешило вешать нестандартные номера на авто
«На сегодняшний день применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки, что прямо предусмотрено новой редакцией ГОСТа», — цитирует «Коммерсантъ» официального представителя МВД Ирину Волк.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель
Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:09
Игры
Mail.Ru Group анонсировала запуск глобальной игровой платформы
Как пояснил РБК руководитель MY.GAMES Store Родион Котельников, запуск собственной международной игровой платформы — это часть глобальной бизнес-стратегии, которая позволит компании укрепить позиции на западных рынках, а также в азиатском регионе, где MY.GAMES присутствует через партнерство с китайским разработчиком iDreamSky.
Обновлено в 06:24
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Кино
Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале
Юэн МакГрегор может вновь сыграть мастера-джедая Оби-Вана Кеноби в новом сериале по вселенной «Звёздных войн» для стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 04:15
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Политика
Гренландия открыта для бизнеса с США, но не для продажи
Газета Уолл стрит джорнал пишет, что Дональд Трамп в разговорах с помощниками интересовался, не следует ли попытаться купить Гренландию.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Полиция обыскала офис «Правовой инициативы» в Назрани
Полиция обыскала офис «Правовой инициативы» в Назрани Сотрудники МВД провели обыск в офисе правозащитной организации «Правовая инициатива» в Назрани.
Обновлено в 06:56
Космос
Новую рацию для космонавтов изобрели в России
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
В турецкой Аланье российский турист утонул в бассейне
Обновлено в 05:23
Футбол
«Локомотив» отказался от приглашения Балотелли ради Рибери
Как стало известно Sport24, московский «Локомотив» получил предложение подписать контракт с итальянским форвардом Марио Балотелли, находящимся сейчас в статусе свободного агента.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Кремль наградит летчиков, посадивших в поле самолет
Обновлено вчера в 08:48
Армия и оружие
Стало известно о работе С-400 на территории Сирии
Известно, что каждый из поставленных дивизионов состоит из восьми пусковых установок.
Обновлено в 07:12
Политика
Россию обвинили в терроризировании украинских рыбаков в Азовском море
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России незаконно задерживают украинских рыбаков в Азовском море.
Обновлено в 06:24
Футбол
«Уфа» расторгла контракт с Ванеком
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объявил о расторжении контракта с чешским нападающим команды Ондржеем Ванеком.
Обновлено в 07:06
Общество
Instagram Бузовой требуют заблокировать из-за шутки про блокаду
Общественники обратились в Генпрокуратуру с требованием заблокировать аккаунт певицы и телеведущей Ольги Бузовой в Instagram из-за видео, где она смеется и называет себя блокадницей.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
По меньшей мере, четверо военнослужащих ВС Пакистана погибли за прошедшие сутки во время столкновений в спорном регионе Кашмир на границе с Индией, говорится в распространенном заявлении пакистанских военных.
Обновлено в 01:44