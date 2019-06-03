Происшествия
Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сынаРБК 15:32
Подозреваемый в убийстве экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина задержан, сообщил РБК отец погибшего Алексей Белянкин.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
Политика
Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
Обновлено в 14:23
Хоккей
«Сент-Луис» и «Бостон» начали третий матч финала Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» на своей арене принимает «Бостон Брюинз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено 01 июня в 20:00
Здоровье
Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Культура
Блогер BadComedian сообщил об иске на 1 млн руб. из-за видеообзора
Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, сообщил, что кинокомпания Kinodanz подала к нему судебный иск на 1 млн руб.
Обновлено в 15:32
Происшествия
В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса
Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.
Обновлено в 15:47
Авто
Skoda представила пикап Mountiaq на базе кроссовера Kodiaq
Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила новый пикап Mountiaq. Об этом сообщает пресс-служба марки.
Обновлено в 09:06
Футбол
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Общество
Выпускники Тульской области сдают ЕГЭ по русскому языку
Сегодня 660 тысяч выпускников российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый предмет единого госэкзамена.
Обновлено в 04:36
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей
Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.
Обновлено в 06:12
Футбол
«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон
Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:23
Футбол
Озил оскорбил Эмери после замены в финале Лиги Европы
Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил оскорбительно высказался в адрес главного тренера команды Унаи Эмери после своей замены в финальном матче Лиги Европы с «Челси» (1:4). Об этом сообщает Hurriyet.
Обновлено в 14:24
Авто
Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии
Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено в 07:28
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08
Авто
Новый Kia Soul начали продавать в России
Дилеры KIA в России запускают продажи кроссовера KIA Soul третьего поколения.
Обновлено в 01:40
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Киев готовится к захвату Крыма в Брюсселе
Речь идет о планах по захвату российского полуострова.
Обновлено в 14:19
Гаджеты
Apple закрывает приложение iTunes
ИА «Ореанда-Новости» Корпорация Apple намерена отказаться от приложения iTunes и заменить его несколькими разными программами.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Здоровье
В России выросло число острых отравлений алкоголем
"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть
Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина.
Обновлено в 06:41
Политика
В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ
Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено 01 июня в 03:43
Политика
Польшу и Израиль возмутило открытие на Украине памятника Шухевичу
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион выразили протест из-за открытия памятника главнокомандующему УПА* Роману Шухевичу.
Обновлено в 08:10
Гаджеты
IPadOS: Apple разработала операционную систему для планшетов iPad
На конференции Worldwide Developers Conference 2019 (WWDC 2019) вице-президент Apple Крейг Федериги представил операционную систему iPadOS для планшетов iPad.
Обновлено в 15:16
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Политика
Макрон настаивает на выходе Британии из ЕС в октябре
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что выход Великобритании из Евросоюза должен состояться в конце октября и больше никаких переносов этой даты быть не должно.
Обновлено в 14:11
Футбол
Колыванов покинул должность главного тренера «Торпедо»
Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова.
Обновлено в 14:08
Политика
Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию
Дональд Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию, передает ОТР.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Арсенал оружия в Симферополе: что нашли оперативники ФСБ в гараже
В частном домовладении в Симферополе сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю обнаружили арсенал оружия: более 1,5 тыс патронов различного калибра, револьвер Наган, составные части пистолета-пулемета Шпагина, гранаты и запалы к ним, противопехотные мины.
Обновлено в 11:37
Экономика
Капитализация «Газпрома» резко взлетела 3 июня на настойчивых слухах о возможной скорой отставке Алексея Миллера
Капитализация «Газпрома» скачкообразно увеличилась сегодня, 3 июня, на слухах о возможной отставке главы газового концерна Алексея Миллера, сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 15:34