Происшествия

Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сынаРБК 15:32

Подозреваемый в убийстве экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина задержан, сообщил РБК отец погибшего Алексей Белянкин.
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Правоохранительные органы установили личность одного из убийц спецназовца в Подмосковье

ТАСС05:07

Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына

РБК15:32

В СК доставили одного из убийц героя-спецназовца

Газета.Ru15:11

Убийца спецназовца в Подмосковье мог сбежать из России

News.ru11:01

СМИ назвали предполагаемого убийцу бывшего спецназовца в Путилкове

Говорит Москва12:58

Отец погибшего спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве

РИА Новости15:50

После убийства спецназовца в драке под Москвой разыскивают владельца местного бара

РЕН ТВ04:58
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Политика

Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
Обновлено в 14:23
Хоккей

«Сент-Луис» и «Бостон» начали третий матч финала Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» на своей арене принимает «Бостон Брюинз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено 01 июня в 20:00
Здоровье

Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам

Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Культура

Блогер BadComedian сообщил об иске на 1 млн руб. из-за видеообзора

Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, сообщил, что кинокомпания Kinodanz подала к нему судебный иск на 1 млн руб.
Обновлено в 15:32
Происшествия

В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса

Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.
Обновлено в 15:47
Авто

Skoda представила пикап Mountiaq на базе кроссовера Kodiaq

Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила новый пикап Mountiaq. Об этом сообщает пресс-служба марки.
Обновлено в 09:06
Футбол

Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Общество

Выпускники Тульской области сдают ЕГЭ по русскому языку

Сегодня 660 тысяч выпускников российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый предмет единого госэкзамена.
Обновлено в 04:36
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей

Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.
Обновлено в 06:12
Футбол

«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон

Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:23
Футбол

Озил оскорбил Эмери после замены в финале Лиги Европы

Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил оскорбительно высказался в адрес главного тренера команды Унаи Эмери после своей замены в финальном матче Лиги Европы с «Челси» (1:4). Об этом сообщает Hurriyet.
Обновлено в 14:24
Авто

Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии

Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено в 07:28
Кино

В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»

Обновлено в 13:08
Авто

Новый Kia Soul начали продавать в России

Дилеры KIA в России запускают продажи кроссовера KIA Soul третьего поколения.
Обновлено в 01:40
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Политика

Киев готовится к захвату Крыма в Брюсселе

Речь идет о планах по захвату российского полуострова.
Обновлено в 14:19
Гаджеты

Apple закрывает приложение iTunes

ИА «Ореанда-Новости» Корпорация Apple намерена отказаться от приложения iTunes и заменить его несколькими разными программами.
Обновлено вчера в 11:45
Политика

Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

Обновлено вчера в 21:32
Здоровье

В России выросло число острых отравлений алкоголем

"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть

Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина.
Обновлено в 06:41
Политика

В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено 01 июня в 03:43
Политика

Польшу и Израиль возмутило открытие на Украине памятника Шухевичу

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион выразили протест из-за открытия памятника главнокомандующему УПА* Роману Шухевичу.
Обновлено в 08:10
Гаджеты

IPadOS: Apple разработала операционную систему для планшетов iPad

На конференции Worldwide Developers Conference 2019 (WWDC 2019) вице-президент Apple Крейг Федериги представил операционную систему iPadOS для планшетов iPad.
Обновлено в 15:16
Экономика

Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе

Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Политика

Макрон настаивает на выходе Британии из ЕС в октябре

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что выход Великобритании из Евросоюза должен состояться в конце октября и больше никаких переносов этой даты быть не должно.
Обновлено в 14:11
Футбол

Колыванов покинул должность главного тренера «Торпедо»

Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова.
Обновлено в 14:08
Политика

Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию

Дональд Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию, передает ОТР.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Арсенал оружия в Симферополе: что нашли оперативники ФСБ в гараже

В частном домовладении в Симферополе сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю обнаружили арсенал оружия: более 1,5 тыс патронов различного калибра, револьвер Наган, составные части пистолета-пулемета Шпагина, гранаты и запалы к ним, противопехотные мины.
Обновлено в 11:37
Экономика

Капитализация «Газпрома» резко взлетела 3 июня на настойчивых слухах о возможной скорой отставке Алексея Миллера

Капитализация «Газпрома» скачкообразно увеличилась сегодня, 3 июня, на слухах о возможной отставке главы газового концерна Алексея Миллера, сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 15:34
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