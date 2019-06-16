Задержан подозреваемый в убийстве во время драки селян с цыганамиГазета.Ru 03:43

с чего всё началось

Совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России получены доказательства, позволившие 15 июня установить и задержать еще 12 жителей Чемодановки. Один из них подозревается в совершении убийства 34-летнего мужчины.

Следственный комитет сообщил о задержании еще 12 человек, которые участвовали в драке селян с цыганами в селе Чемодановка, передает РИА "Новости". Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, один из задержанных подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.

Задержан подозреваемый в убийстве во время драки селян с цыганами

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