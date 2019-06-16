Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве во время драки селян с цыганамиГазета.Ru 03:43

Следственный комитет сообщил о задержании еще 12 человек, которые участвовали в драке селян с цыганами в селе Чемодановка, передает РИА "Новости". Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, один из задержанных подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.
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Светлана Петренко
Совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России получены доказательства, позволившие 15 июня установить и задержать еще 12 жителей Чемодановки. Один из них подозревается в совершении убийства 34-летнего мужчины.
— Светлана ПетренкоРидус 03:22
с чего всё началось
В результате оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержаны еще 12 жителей Чемодановки Пензенской области, причастных к массовой драке в этом селе, в результате которой погиб человек, сообщается на сайте
 Следственного комитета России.
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Задержан подозреваемый в убийстве во время драки селян с цыганами

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