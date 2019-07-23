Финансы

В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредитыРИА Новости 04:09

Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg. Это связано с процентной ставкой Национального банка — минус 0,75 процента годовых. Кредитные организации вынуждены доплачивать регулятору за хранение избыточных средств.
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Швейцарские банки начали доплачивать заёмщикам за кредиты

Life.ru07:10

Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты

РБК02:09

В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

РИА Новости04:09

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Московский Комсомолец03:26

Банки Швейцарии стали доплачивать за взятые кредиты

Газета.Ru06:20

В Швейцарии начали приплачивать за взятые кредиты

Lenta.ru00:09
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 20:19, Вашингтон
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