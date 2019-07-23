Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредитыРИА Новости вчера в 04:09
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg. Это связано с процентной ставкой Национального банка — минус 0,75 процента годовых. Кредитные организации вынуждены доплачивать регулятору за хранение избыточных средств.
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Общество
В выходные в Москве снег пока не выпадет
В ближайшие выходные снега в столице не ожидается, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено вчера в 10:27
Общество
Психологи рассказали о плюсах работы в летнее время
Психологи рассказали о плюсах работы в летнее время. Об этом 25 июля сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
В Челябинской области в ДТП погибли пять человек
В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 21:55
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено вчера в 08:21
Общество
Роспотребнадзор проверяет новые правила продажи молочных продуктов
Напомним, с 1 июля вся молочная продукция, изготовленная без применения заменителей молочного жира, должна быть визуально выделена на полках магазинов и супермаркетов.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время тренировочного полёта, ведётся поиск пилота.
Обновлено в 02:29
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Авто
Mazda тестирует RX-8 на Нюрбургринге
Напомним, что последний серийный автомобиль Mazda RX-8 был представлен еще в 2012 году.
Обновлено вчера в 11:53
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:30
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и «Ситимобил».
Обновлено в 02:12
Происшествия
Американского миллиардера-финансиста нашли на полу в тюрьме
Американский финансист Джеффри Эпштейн, подозреваемый в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и содержащийся в тюрьме на Манхэттене, на этой неделе был найден лежащим «в полубессознательном состоянии» на полу своей камеры, сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 01:55
Экономика
Опрос: 75% россиян не хватает денег до зарплаты
Исследование сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" выявило, сколько денег не хватает россиянам до получения зарплаты.
Обновлено вчера в 23:38
Авто
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
В китайской провинции Гуандун за год развернули экспорт подержанных автомобилей в Россию, Камбоджу, Мьянму, Лаос и Вьетнам.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Власти Украины предлагают расширить санкции против России
Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.
Обновлено вчера в 17:39
Игры
Corsair приобрела компанию Origin PC
Компания Corsair решила усилить свои позиции на рынке готовых игровых ПК посредством приобретения компании Origin PC.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика
ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей
Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено вчера в 14:48
Энергетика
«Ъ» узнал, что «Роснефть» требует налоговых льгот из-за сделки ОПЕК+
"Роснефть" требует 460 млрд рублей налоговых льгот для Приобского месторождения из-за сокращения добычи в соответствии со сделкой ОПЕК+, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:13
Футбол
Полузащитник Обьянг перешёл из «Вест Хэма» в «Сассуоло»
Полузащитник сборной Экваториальной Гвинеи Педро Обьянг перешёл из «Вест Хэм Юнайтед» в «Сассуоло».
Обновлено в 01:15
Политика
«Путин прав»: британские СМИ назвали виновника своего поражения
Напомним: Джонсон — которого трудно обвинить в принципиальности, но невозможно обвинить в отсутствии целеустремленности — стал главой британского кабинета автоматически, возглавив по итогам голосования Консервативную партию.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Врачи заявляют об опасности заражения гепатитом в салонах красоты
Статистика свидетельствует, что каждая 20-я женщина подвергается заражению гепатитом в салоне красоты.
Обновлено вчера в 09:51
Космос
Китай запустил два научных спутника при помощи коммерческой ракеты-носителя «Гипербола-1»
Китай в четверг успешно вывел на орбиту два научно-исследовательских спутника при помощи коммерческой твердотопливной ракеты-носителя "Гипербола-1" (SQX-1).
Обновлено в 02:18
Происшествия
В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Анкаре
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусский дипломат был ранен в Анкаре психически неуравновешенным мужчиной, когда вместе с ребёнком возвращался домой.
Обновлено вчера в 15:31
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Происшествия
В Сочи после сильных ливней сошел сель
В Лазаревском были подтоплены несколько улиц, к утру вода ушла. В Барановском сельском округе сошел сель по ручью Безымянный.
Обновлено в 02:16
Общество
ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу
В сообщении ВЦИОМ говорится, что желание купить дачу, как правило, продиктовано стремлением выращивать на участке овощи и фрукты - об этом заявили 59% опрошенных.
Обновлено вчера в 20:17
Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Атамбаевым
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Авто
Jaguar Land Rover может перейти на моторы BMW
Концерн Jaguar Land Rover может перейти на использование бензиновых и дизельных двигателей BMW.
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома
Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено вчера в 06:13