Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредитыРИА Новости вчера в 04:09
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg. Это связано с процентной ставкой Национального банка — минус 0,75 процента годовых. Кредитные организации вынуждены доплачивать регулятору за хранение избыточных средств.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
Общество
В МЧС советуют при походе в лес надевать яркую одежду
Собираясь в лес, желательно надеть яркую одежду и взять с собой еду, воду, лекарства, спички и заряженный телефон.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Власти Украины предлагают расширить санкции против России
Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.
Обновлено вчера в 17:39
Наука
CRISPR вылечил мышей от мышечной дистрофии без редактирования генома
Применение искусственного активатора генов на основе каталитически неактивного белка dCas9 позволило эффективно увеличить экспрессию гена ламинина в мышцах мышей, больных мышечной дистофией 1А типа.
Обновлено вчера в 13:02
Кино
Hulu сделает сериал по мотивам «Автостопом по галактике»
Стриминговый канал Hulu собирается выпустить телесериал «Автостопом по галактике».
Обновлено вчера в 16:01
Политика
В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме
Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Соболь сообщила о вызове на допрос
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено вчера в 18:46
Экология
Режимы «черного неба» из-за красноярских пожаров назвали незаконными
Ранее несколько десятков тысяч россиян оставили подписи под петицией с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:08
Экономика
Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено вчера в 21:08
Политика
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина
Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Общество
В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной
Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
Обновлено вчера в 20:27
Кино
В сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено вчера в 22:51
Кино
Более 50 режиссеров-дебютантов поборются за субсидии Минкультуры
51 кинолента режиссеров-дебютантов допущена Министерством культуры к презентации на конкурсе получателей государственных субсидий.
Обновлено вчера в 09:26
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено вчера в 12:47
Политика
В Малайзии обвинили США и Украину в попытках забрать черные ящики MH17
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Ольга Дроздова решилась на смену фамилии
Несколько недель назад Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов вместе появились в ЗАГСе.
Обновлено вчера в 14:33
Футбол
Заболотный забил гол за «Зенит-2» в ПФЛ
Нападающий Антон Заболотный забил гол в матче за «Зенит-2».
Обновлено вчера в 12:31
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Общество
В Госдуму РФ внесли законопроект о пользовании электронной почтой
В нижнюю палату Госдумы РФ сенаторы внесли новый проект закона, согласно которому предполагается регулирование пользования электронной почтой.
Обновлено 23 июля в 09:26
Здоровье
Врачи напомнили о риске заразиться гепатитом в салонах красоты
В салонах красоты во время маникюра, пирсинга и татуажа есть риск заражения гепатитами В и С. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина в преддверии Всемирного дня по борьбе с гепатитом 28 июля.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Космос
В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида
В любом случае волноваться не стоит: NASA не причислило этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.
Обновлено вчера в 07:46
Шоу-бизнес
Собчак показала ягодицы в ответ на критику Шнурова
Обновлено вчера в 16:58
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено вчера в 08:21
Общество
Психологи рассказали о плюсах работы летом
Психологи рассказали о положительных сторонах работы в разгар летних отпусков. Позиции специалистов по данному вопросу приводит РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие
В Приамурье собрали данные о 65 тысячах участников Великой Отечественной
Военный комиссариат Амурской области в рамках проекта "Дорога памяти" собрал информацию о 65 тысячах участников Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ВВО.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
В Турции напали на белорусского дипломата
По информации турецкой газеты Hurriyet, нападение на дипломата Александра Поганшева совершил его сосед по дому.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
На Кубани отец посадил своего сына на цепь: следственное видео
Обновлено вчера в 03:51
Общество
Замгубернатора Зауралья советует утеплять медпункты мокрыми газетами
В Курганской области набирает обороты скандал с участием заместителя губернатора по социальной политике Татьяны Менщиковой, которую возмутила жалоба сельского фельдшера на маленькую зарплату и холодное помещение фельдшерско-акушерского пункта.
Обновлено вчера в 23:13
Кино
Weeknd сыграет в триллере с Адамом Сэндлером
Обновлено вчера в 15:50
Технологии
Робот «Федор» получил эмблему по фреске Микеланджело
Как сообщили в госкорпорации «Роскосмос», на создание эмблемы с изображением кистей рук робота и человека в скафандре дизайнеры вдохновлялись фреской Микеланджело «Сотворение Адама».
Обновлено вчера в 22:21