Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредитыРИА Новости 04:09
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg. Это связано с процентной ставкой Национального банка — минус 0,75 процента годовых. Кредитные организации вынуждены доплачивать регулятору за хранение избыточных средств.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 16:15, Вашингтон
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Общество
Россиянам могут запретить пользоваться электронной почтой анонимно
В документе, опубликованном на сайте нижней палаты парламента, указано, что идентификацию пользователей e-mail планируется проводить по номеру телефона на основании договора, заключенного организатором сервиса электронной почты с оператором мобильной связи.
Обновлено вчера в 09:07
Наука
Трехвентиляторный гибридный самолет получит турбовинтовой двигатель
Перспективный американский гибридный трехвентиляторный самолет TriFan 600, разрабатываемый компанией XTI Aircraft, получит вертолетный турбовинтовой двигатель Catalyst.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь 10-летнего сына
По версии следствия, 18 июля в селе Великовечном 46-летний мужчина отвел своего сына в сарай, там «обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, свободный конец которой закрепил при помощи металлического замка за деревянную ножку стеллажа».
Обновлено 22 июля в 12:58
Происшествия
Взрывчатка оказалась «шоколадом»
Другая экспертиза установила, что биологические следы на липких лентах разных типов, использованных при изготовлении взрывного устройства в квартире на Товарищеском проспекте, принадлежали Дилмураду Муидинову и Азамжону Махмудову.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Алексея Навального арестовали на 30 суток
Обновлено в 15:39
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Политика
Захарова заявила об искажении корреспондентом Би-би-си цитаты Путина
Факт неверного цитирования британским журналистом заявлений президента России Владимира Путина привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook-аккаунте в среду, 24 июля.
Обновлено в 15:52
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
В среду, 24 июля, Госдума окончательно, в третьем чтении, приняла закон, который позволит большему числу семей получать детские пособия.
Обновлено в 12:37
Гаджеты
«Связной» рассказал о предпочтениях россиян в выборе смартфонов
В первом полугодии средняя цена смартфона с двойной камерой составила 23 250 рублей.
Обновлено в 04:42
Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Атамбаевым
Обновлено в 12:17
Происшествия
К Дмитрию Гудкову пришли с обысками
Обыск проходит в доме у оппозиционера Дмитрия Гудкова, заявил пресс-секретарь лидера Партии перемен Алексей Обухов.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие
Джонсон даст указания на случай ядерной войны
Премьер-министр Британии Борис Джонсон начнет свою карьеру на новом посту с того, что собственноручно напишет письма командующим атомными подводными лодками на случай ядерной войны.
Обновлено в 13:34
Политика
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Обновлено в 13:49
Политика
Зеленский потребовал уволить мэра Киева Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено в 07:25
Политика
ФБР хотело забрать «черные ящики» MH17, заявили в Малайзии
Обновлено в 15:04
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
1. Северкорейские пограничники задержали российский корабль Сейнер «Сянхайлинь-8» был захвачен еще в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало лишь несколько дней спустя.
Обновлено в 01:57
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Серов против: за вора в законе вступились Лещенко и Успенская
Народные артисты страны Лев Лещенко и Александр Серов, певица Любовь Успенская, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев и наставник московского "Локомотива" Юрий Семин обратились к Мосгорсуду с письмом, в котором попросили заменить "вору в законе" Олегу Медведеву (до смены фамилии - Шишканов) меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 16:09
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Общество
Власти Приангарья ответили на заявление «о втором Чернобыле»
Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава РосприроднадзораСветлана Радионова назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область).
Обновлено в 06:58
Кино
Появилось видео с неудачными дублями из «Мстителей: Финал»
После съемок трехчасового блокбастера «Мстители: Финал» осталось множество испорченных и неудачных дублей, в которых актеры ошибаются или откровенно валяют дурака.
Обновлено в 10:43
Политика
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Политика
В Петербурге начался митинг против произвола на выборах
Обновлено в 12:33
Экономика
Boeing опубликовал первый отчет, который отражает проблемы с 737 MAX
Американский Boeing опубликовал первый квартальный отчет, который в полной мере учитывает потери от проблем с лайнером 737 MAX.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес
Рианна опубликовала фотографию модели, которая может быть ее двойником
Певица Рианна разместила в Инстаграме пост, в котором перепостила фотографию девочки-модели, которая на нее очень похожа.
Обновлено в 15:19
Происшествия
СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел
Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 14:12
Политика
Украина задумала расширить санкции против России
Правительство Украины намерено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по расширению санкций против России, сообщается на сайте министерства по вопросу временно оккупированных территорий.
Обновлено в 15:18