Финансы

В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредитыРИА Новости 04:09

Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg. Это связано с процентной ставкой Национального банка — минус 0,75 процента годовых. Кредитные организации вынуждены доплачивать регулятору за хранение избыточных средств.
Читать в источнике
Обсудить13

Подробнее о событии

Швейцарские банки начали доплачивать заёмщикам за кредиты

Life.ru07:10

В Швейцарии начали приплачивать за взятые кредиты

Lenta.ru00:09

В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

РИА Новости04:09

Швейцарским заемщикам начали доплачивать за кредиты

Росбалт03:42

Банки в Европе начали платить заемщикам за кредиты

Московский Комсомолец03:26

Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты

РБК02:09

Банки Швейцарии стали доплачивать за взятые кредиты

Газета.Ru06:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 17:24, Вашингтон
Кино

Тарантино представит в Москве новый фильм «Однажды в Голливуде»

Обновлено в 06:12
Происшествия

Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 14:54
Музыка

Кенийцы напомнили Бейонсе, кто автор фразы «Акуна Матата»

Фронтмен кенийской группы Them Mushrooms Джон Катана напомнил Бейонсе, где впервые прозвучала знаменитая фраза "Акуна матата" ("нет проблем" в переводе с суахили).
Обновлено в 17:15
Происшествия

К Дмитрию Гудкову пришли с обысками

Обыск проходит в доме у оппозиционера Дмитрия Гудкова, заявил пресс-секретарь лидера Партии перемен Алексей Обухов.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Навального арестовали на 30 суток

Обновлено в 15:41
Политика

Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Политика

Премьер-министр Малайзии прокомментировал расследование по MH17

Обновлено в 13:08
Политика

Time убрал Россию из числа стран-покорителей Луны

Журнал Time выпустил номер с обложкой 1968 года, на которой изображены космонавты из разных стран, бегущие к луне.
Обновлено в 14:07
Музыка

Карел Готт из-за болезни отменил юбилейный концерт в Чехии

Популярный чешский певец Карел Готт, которому 10 дней назад исполнилось 80 лет, вынужден был отменить намеченный на четверг юбилейный концерт в городе Либерце в связи с воспалением легких, сообщила в среду журналистам его пресс-секретарь Анета Столцова.
Обновлено в 12:06
Экономика

Госдума повысила НДС на пальмовое масло

По предварительным подсчётам, отмена льготы по НДС для пальмового масла даст бюджету до 5 миллиардов рублей.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Кино

Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Происшествия

На Кубани отец посадил на цепь 10-летнего сына

Обновлено вчера в 01:51
Политика

«Нафтогаз» вызвал «Газпром» на переговоры по транзиту газа

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил назначить дату для проведения трехсторонней консультации с участием России, Украины и Еврокомиссии.
Обновлено в 10:46
Политика

Путин напомнил о причинах российской эмиграции

Обновлено в 14:31
Здоровье

Ученые призвали перестать бесконтрольно пить аспирин

Еще 10 миллионов человек старше 70 лет беспричинно принимают аспирин каждый день.
Обновлено в 07:21
Футбол

Сборная России по пляжному футболу обыграла швейцарцев в отборе на ЧМ-2019

Обновлено в 14:14
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Энергетика

Госдума приняла закон о сдерживании цен на бензин

В среду, 24 июля, Госдума в окончательном чтении приняла поправки в Налоговый кодекс, которые направлены на сдерживание цен на топливо.
Обновлено в 07:35
Политика

Экс-министр ВВС США рассказала, как мини-шаттл X-37B сводит врагов с ума

Экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности заявила, что необычные маневренные возможности секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума.
Обновлено в 17:11
Происшествия

Приняты поправки, упрощающие поиск пропавших детей

Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором чтении поправки в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», которые упростят возможности в поиске пропавших детей с использованием данных их мобильных устройств.
Обновлено вчера в 07:26
Политика

Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения

Обновлено в 13:22
Наука

CRISPR вылечил мышей от мышечной дистрофии без редактирования генома

Применение искусственного активатора генов на основе каталитически неактивного белка dCas9 позволило эффективно увеличить экспрессию гена ламинина в мышцах мышей, больных мышечной дистофией 1А типа.
Обновлено в 13:02
Интернет

Microsoft случайно раскрыла, как изменится Windows 10

Компания Microsoft преждевременно выпустила следующее обновление операционной системы Windows 10, показав новый дизайн меню "Пуск".
Обновлено в 12:19
Технологии

Китайский производитель онлайн-игр вложился в Telegram

Telegram Павла Дурова получил два миллиона долларов в качестве инвестиций от китайского разработчика онлайн-игр The9 Ltd. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено в 10:47
Армия и оружие

Индия проведет свои первые военно-космические учения

До конца текущей недели вооруженные силы Индии проведут первые военно-космические учения IndSpaceEx.
Обновлено в 08:17
Экономика

На рынке факторинга для МСБ появился новый участник

На российском рынке факторинга появился новый проект факторингового финансирования «Факторинг ПЛЮС», созданный при поддержке группы QIWI и ориентированный на сегмент МСБ.
Обновлено в 09:20
Политика

Украина задумала расширить санкции против России

Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Общество

Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем

Местные власти считают некорректным сравнение с Чернобылем.
Обновлено в 08:32
Главное