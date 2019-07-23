Финансы

В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредитыРИА Новости 04:09

Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg. Это связано с процентной ставкой Национального банка — минус 0,75 процента годовых. Кредитные организации вынуждены доплачивать регулятору за хранение избыточных средств.
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«В отдельных случаях мы предоставляем институциональным клиентам краткосрочные кредиты с нулевой или отрицательной процентной ставкой для финансирования под соответствующее обеспечение (например, залог — прим.)», — сказала
 Bloomberg пресс-секретарь швейцарского Кантонального банка Цуга Кармен Вайсс.
Chelny-biz.ru02:41

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Швейцарские банки начали доплачивать заёмщикам за кредиты

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Lenta.ru00:09
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