с чего всё началось

Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg. Это связано с процентной ставкой Национального банка — минус 0,75 процента годовых. Кредитные организации вынуждены доплачивать регулятору за хранение избыточных средств.

В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

Общество Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий нуждающимся семьям получать ежемесячные пособия на детей до достижения ими трех лет, а не полутора, как было раньше.

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Происшествия Россия поставила перед КНДР вопрос об условиях для задержанных моряков Москва поставила перед Пхеньяном вопрос об обеспечении надлежащих условий пребывания задержанных моряков на время проверочных мероприятий, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Происшествия В Москве задержан Алексей Навальный По ее данным, Навального задержали за призывы к участию в несогласованной акции в Москве 27 июля.

Энергетика Госдума приняла закон о сдерживании цен на бензин В среду, 24 июля, Госдума в окончательном чтении приняла поправки в Налоговый кодекс, которые направлены на сдерживание цен на топливо.

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Политика В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Авто Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos Сегодня состоялся официальный дебют глобальной версии кроссовера Kia Seltos, которая будет продаваться в РФ.

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Экономика Nissan сократит 10 тысяч сотрудников в рамках реструктуризации Японский автопроизводитель Nissan Motor планирует уволить порядка 10 тысяч сотрудников по всему миру в рамках масштабной реструктуризации, передаёт 23 июля агентство Kyodo.

Политика Тереза Мэй покинула пост премьера Великобритании Тереза Мэй покинула пост премьер-министра Великобритании. Она выступила с прощальной речью.

Армия и оружие Северный флот продолжает испытания новейших подводных лодок «Личный состав Северного флота обеспечивает проведение программ испытаний новейших кораблей - в том числе стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань"», - рассказал командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев .

Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Шоу-бизнес Виктория Боня похвасталась букетом от любимого Телеведущая, бывшая участница шоу «Дом-2» Виктория Боня поделилась радостью со своими подписчиками.

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Общество Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.

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Общество Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина» Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.

Политика Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.