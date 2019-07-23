с чего всё началось

Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg. Это связано с процентной ставкой Национального банка — минус 0,75 процента годовых. Кредитные организации вынуждены доплачивать регулятору за хранение избыточных средств.

В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

Авто Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos Сегодня состоялся официальный дебют глобальной версии кроссовера Kia Seltos, которая будет продаваться в РФ.

Политика Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.

Происшествия В порту Кубани задержали судно с 14 гражданами Украины на борту На борту задержанного в порту Кубани судна находились 14 граждан Украины, троих уже отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Политика Госдума разрешила россиянам охотиться с луками Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами.

Здоровье Врачи заявляют об опасности заражения гепатитом в салонах красоты Статистика свидетельствует, что каждая 20-я женщина подвергается заражению гепатитом в салоне красоты.

Происшествия За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.

Политика В Сети высмеяли сменившего фото в профиле Макрона за имперские замашки Президент Франции Эммануэль Макрон, сменивший фотографию профиля в социальных сетях, дал повод обвинить себя в притязаниях на роль неограниченного монарха, сообщает телеканал BFMTV.

Финансы Аналитики предсказали второе подряд снижение ключевой ставки ЦБ О возможности второго подряд снижения ставки — на опорном заседании в июне ЦБ снизил ее на 25 б.п. — в начале месяца заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Общество Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина» Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.

Экономика Китайский производитель онлайн-игр вложился в Telegram Telegram Павла Дурова получил два миллиона долларов в качестве инвестиций от китайского разработчика онлайн-игр The9 Ltd. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Политика Политолог оценил требование Зеленского уволить Кличко Политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с RT требование украинского лидера Владимира Зеленского к правительству освободить Виталия Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Политика Сходившего на концерт Лепса главу МВД Латвии обвинили в предательстве Министр юстиции Латвии Янис Борданс жестко раскритиковал министра внутренних дел республики Сандиса Гиргенса, который сходил на концерт российского певца Григория Лепса, передает RT.

Армия и оружие Россия начала поставку в Китай второго полкового комплекта ЗРК С-400 Из порта Усть-Луга отправилось судно, в котором находится первая партия техники, входящая в состав второго полкового комплекта зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Политика Путин призвал современников помнить о причинах русской эмиграции По итогам экскурсии Путин оставил запись в Книге почетных посетителей, где, в частности, отметил, что "особенностью русской эмиграции всегда была связь с родиной, духовная связь с Россией".

Политика Роскомнадзор потребовал удалить оскорбительное изображение флага РФ РКН, в свою очередь, направил администрации сайта уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации, и потребовал удалить изображение, оскорбляющее государственные символы РФ.

Общество Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии.

Общество В работе Facebook и Instagram произошел сбой Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.

Экономика Минтруд рассчитал величину прожиточного минимума за первый квартал "Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10753 рубля, для трудоспособного населения – 11653 рубля, пенсионеров – 8894 рубля, детей – 10585 рублей", – говорится в документе.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Общество МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Москве «По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 14 до 21 часа 24 июля по городу Москве местами ожидаются гроза, сильный дождь, усиление ветра порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Единоборства Скончался российский боксер Максим Дадашев Известный российский боксер Максим Дадашев скончался в результате травм, полученных во время боя 20 июля.

Гаджеты Apple готовится представить три новых iPhone в 2019 году На своей презентации в сентябре корпорация Apple представит три новые версии смартфонов iPhone.

Космос Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.