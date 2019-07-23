Финансы
Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредитыРБК 02:09
Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg. В частности, речь идет о Zuger Kantonalbank и Grisons cantonal bank (GKB).
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«В отдельных случаях мы предоставляем институциональным клиентам краткосрочные кредиты с нулевой или отрицательной процентной ставкой для финансирования под соответствующее обеспечение (например, залог — прим.)», — сказала Bloomberg пресс-секретарь швейцарского Кантонального банка Цуга Кармен Вайсс.Chelny-biz.ru02:41
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