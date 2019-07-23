с чего всё началось

Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg. В частности, речь идет о Zuger Kantonalbank и Grisons cantonal bank (GKB).

Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты

Экономика Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.

Происшествия Суд увеличил сумму взыскания с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО Мосгорсуд увеличил более чем на 400 тыс. руб. размер компенсации, которую актер Леонид Ярмольник должен выплатить по делу о ДТП с автомобилем Федеральной службы охраны (ФСО).

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Политика Зеленский потребовал уволить Кличко Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Происшествия В Екатеринбурге напали на общественника Алексея Беззуба Сегодня утром, 24 июля, в Екатеринбурге напали на общественника, городского координатора проекта «РосЯма» Алексея Беззуба.

Гаджеты Связной рассказал о предпочтениях россиян в выборе смартфонов Техноритейлер «Связной» проанализировал российский рынок смартфонов в I полугодии 2019 года.

Финансы Банк России снизил курс доллара до 63,12 рубля Банк России установил на 25 июля официальный курс доллара на уровне 63,1162 рубля, что на 1,28 копеек ниже предыдущего показателя.

Музыка Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».

Политика Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.

Общество Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМа и Транссиба Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.

Общество Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль» В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.

Происшествия Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Общество Власти Москвы: реставрация дома Наркомфина завершена на 80% Реставрация дома Наркомфина, одного из самых известных памятников советского конструктивизма, завершена на 80%, сообщил журналистам глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Гаджеты Xiaomi стала лидером по продажам телевизоров Чуть ранее стало известно, что Xiaomi занимает 39% рынка телевизоров в Индии и очень быстрыми темпами завоевывает популярность в России.

Общество Госдума приняла закон о новых пособиях на ребенка Госдума приняла в третьем чтении закон о ежемесячных выплатах в связи с рождением ребенка, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Политика Премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон Премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон, избранный лидером Консервативной партии, передает Sky News.

Происшествия Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.

Происшествия Волонтеры запустили кампанию против анонимности полиции Волонтеры запустили общественную инициативу под названием «Правопорядковый номер».

Единоборства В США умер российский боксер Максим Дадашев Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Путешествия Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.

Экономика Госдума вдвое повысила НДС на пальмовое масло Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправку в Налоговый кодекс (НК), которая исключает пальмовое масло из льготного режима НДС и повышает его до 20%.

Здоровье Сбор грибов запретили в Вадском районе из-за АЧС Запрет на выезд в леса для сбора грибов и ягод введен на территории Вадского района Нижегородской области в целях недопущения распространения африканской чумы свиней.