Армия и оружие

В Швеции заявили о создании «истребителя-убийцы» российских СуИзвестия 00:03

Шведский истребитель Saab Gripen E способен уничтожить российские самолеты серии Су. С таким заявлением выступил командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон пишет Business Insider.
Читать в источнике
с чего всё началось
Как отмечает Business Insider
, Gripen не самый дальний, быстрый и дешёвый истребитель, однако у него есть особенность, которая делает его «кошмаром» для российских самолётов.
RT на русском03:21

Подробнее о событии

Швеция заявила о создании «истребителя-убийцы» российских Су

Газета.Ru04:31

В Швеции заявили о создании «истребителя-убийцы» российских Су

Известия00:03

В Швеции заявили о создании «истребителя-убийцы» российских Су

РИА Новости01:45

В Швеции представили «самолет-убийцу» российских истребителей

URA.Ru01:18

Создан «истребитель-убийца» российских Су

Lenta.ru00:50

«Предназначен для уничтожения Су». В Швеции заявили о создании «самолета‐кошмара» для российского истребителя

Телеканал 360°02:03

Швеция заявила о создании «истребителя-кошмара» для российских Су

РБКвчера в 23:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 04:48, Ашберн
Политика

Зеленский устроил во Львове перепалку с ветеранами АТО

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский устроил перепалку с бывшими военными во Львове.
Обновлено в 02:23
Гаджеты

Названы смартфоны с самым мощным излучением

Эксперты компании Statista назвали смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Число пострадавших при конфликте в самарской колонии выросло до 17

Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Глава штаба ВМС США заявил о необходимости «первого удара» по России

Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал Вашингтон «первыми нанести удар» по России, которая «захватывает ключевые водные магистрали».
Обновлено вчера в 22:36
Авто

В Азербайджане начали совместно с Россией строить автомобильный завод

Церемония закладки фундамента азербайджано-российского завода по производству коммерческих автомобилей и автомобилей специального назначения состоялась в субботу в Гаджигабульском районе Азербайджана, в 80 км к югу Баку.
Обновлено в 03:36
Космос

«Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна

Снимки планет были получены «Хабблом» в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), предназначенной для долгосрочных наблюдений за планетами-гигантами для, в частности, лучшего понимания их атмосферной динамики.
Обновлено в 03:03
Политика

Небензя заявил о давлении США на постпредство РФ при ООН

Постоянное представительство России при ООН испытывает сильное давление со стороны американских властей, заявил постпред РФ Василий Небензя в интервью по случаю Дня дипломатического работника.
Обновлено в 01:59
Происшествия

В Лондоне самолет во время посадки снесло с полосы ураганным ветром

Пассажирский самолет авиакомпании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за ураганного ветра, пишет 8 февраля Daily Mail.
Обновлено вчера в 20:52
Авто

Volkswagen может подать иск к Bosch из-за дизельного скандала

«Дизельный» скандал разгорелся в 2015 году, когда американские регуляторы выяснили, что Volkswagen искажал данные о вредных выхлопах в атмосферу.
Обновлено в 04:02
Общество

В Петербурге чиновников пригласили на субботник убирать снег и лед

Обновлено в 04:14
Происшествия

Семьи погибших в ДТП в Кузбассе горняков получат компенсации

Семьи шести погибших в ДТП в Кузбассе горняков получат более чем по 3 миллиона рублей, пострадавшие работники – по 50 тысяч рублей, сообщает в субботу обладминистрация со ссылкой на губернатора региона Сергея Цивилева.
Обновлено в 03:57
Общество

Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети

Обновлено вчера в 03:17
Путешествия

Назван самый популярный месяц для путешествий в одиночестве

Самым популярным месяцем для одиночных путешествий стал февраль, также наиболее часто россияне отправляются в поездки без компании в ноябре и декабре, сообщает Туту.ру.
Обновлено в 03:28
Авто

Opel показал первый тизер с оптикой новой Opel Corsa

Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено вчера в 05:00
Общество

В Таиланде открылся первый магазин без персонала

Один из крупнейших операторов мобильной связи компания AIS открыла в Пхукете первый магазин без персонала.
Обновлено в 01:22
Авто

Volkswagen снизил мощность Teramont для России

Согласно документу, мощность 3,6-литрового мотора уменьшится с 280 до 249 лошадиных сил, что снизит транспортный налог вдвое.
Обновлено вчера в 23:53
Спорт

Биатлонистки сборной Германии выиграли эстафету на этапе Кубка мира

Биатлонистки сборной Германии одержали победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.
Обновлено вчера в 18:05
Авто

АвтоВАЗ представил учебную Lada Granta

Компания «АвтоВАЗ» рассказала об учебном седане Lada Granta, предназначенном специально для автошкол.
Обновлено вчера в 14:45
Космос

Российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году

Обновлено вчера в 23:29
Музыка

«Сделаю максимум»: Сергей Лазарев о предстоящем «Евровидении»

Обновлено в 04:01
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в стрельбе возле кафе

В Ростове-на-Дону задержали 25-летнего жителя по подозрению в стрельбе в кафе, в результате которой скончался один человек.
Обновлено в 04:36
Спорт

Рика Кихира победила на чемпионате четырех континентов

Японская фигуристка Рика Кихира стала победительницей в одиночном разряде у женщин на чемпионате четырех континентов, проходящем в Анахайме (США), сообщает 9 февраля Сhampionat.com.
Обновлено в 03:51
Кино

Умер енот, ставший прототипом Ракеты из «Стражей Галактики»

Девятилетний енот по кличке Орео, ставший прообразом Ракеты из фильма "Стражи галактики", умер 7 февраля.
Обновлено вчера в 08:33
Общество

Жители Германии смели товары с полок магазинов российской сети

Жители Германии демонстрируют ажиотажный интерес к первому магазину-дискаунтеру российской сети в стране.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия

При столкновения поездов в Испании погиб один человек

Один человек погиб, восемь получили ранения в результате столкновения двух пригородных поездов в Каталонии (Испания).
Обновлено вчера в 13:35
Авто

Объявлены российские цены на новую Toyota Corolla

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на седан Corolla нового поколения.
Обновлено вчера в 13:35
Политика

Дипломатов предупредили о сотнях шпионов из России и Китая в Брюсселе

Служба внутренней безопасности европейской службы внешних связей предупредила работающих в Брюсселе дипломатов и военных, что в столице Бельгии работают около 250 китайских и 200 российских шпионов.
Обновлено в 04:01
Общество

Около 30 тыс. домов остались без электроэнергии из-за грозы в Сиднее

Около 28,7 тыс. домов в Сиднее остались без электричества из-за сильной грозы и шквалистого ветра.
Обновлено в 03:40
Происшествия

В зоопарке Лондона суматранский тигр задрал невесту

В зоопарке Лондона суматранский тигр по кличке Асим задрал невесту.
Обновлено вчера в 17:25
Общество

Степной суслик помог археологам найти древний клад

Археологическая группа Марийского государственного университета рассказала об экспедициях, раскопках, находках и роли астраханских степных сусликов в обнаружении уникальных исторических артефактов.
Обновлено 07 февраля в 13:56
Главное