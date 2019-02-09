В Швеции заявили о создании «истребителя-убийцы» российских СуИзвестия 00:03

с чего всё началось

В Швеции заявили о создании «истребителя-убийцы» российских Су

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Гаджеты Названы смартфоны с самым мощным излучением Эксперты компании Statista назвали смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения.

Армия и оружие Глава штаба ВМС США заявил о необходимости «первого удара» по России Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал Вашингтон «первыми нанести удар» по России, которая «захватывает ключевые водные магистрали».

Авто В Азербайджане начали совместно с Россией строить автомобильный завод Церемония закладки фундамента азербайджано-российского завода по производству коммерческих автомобилей и автомобилей специального назначения состоялась в субботу в Гаджигабульском районе Азербайджана, в 80 км к югу Баку.

Космос «Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна Снимки планет были получены «Хабблом» в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), предназначенной для долгосрочных наблюдений за планетами-гигантами для, в частности, лучшего понимания их атмосферной динамики.

Политика Небензя заявил о давлении США на постпредство РФ при ООН Постоянное представительство России при ООН испытывает сильное давление со стороны американских властей, заявил постпред РФ Василий Небензя в интервью по случаю Дня дипломатического работника.

Происшествия В Лондоне самолет во время посадки снесло с полосы ураганным ветром Пассажирский самолет авиакомпании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за ураганного ветра, пишет 8 февраля Daily Mail.

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Путешествия Назван самый популярный месяц для путешествий в одиночестве Самым популярным месяцем для одиночных путешествий стал февраль, также наиболее часто россияне отправляются в поездки без компании в ноябре и декабре, сообщает Туту.ру.

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Авто Volkswagen снизил мощность Teramont для России Согласно документу, мощность 3,6-литрового мотора уменьшится с 280 до 249 лошадиных сил, что снизит транспортный налог вдвое.

Спорт Биатлонистки сборной Германии выиграли эстафету на этапе Кубка мира Биатлонистки сборной Германии одержали победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.

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Происшествия В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в стрельбе возле кафе В Ростове-на-Дону задержали 25-летнего жителя по подозрению в стрельбе в кафе, в результате которой скончался один человек.

Спорт Рика Кихира победила на чемпионате четырех континентов Японская фигуристка Рика Кихира стала победительницей в одиночном разряде у женщин на чемпионате четырех континентов, проходящем в Анахайме (США), сообщает 9 февраля Сhampionat.com.

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Политика Дипломатов предупредили о сотнях шпионов из России и Китая в Брюсселе Служба внутренней безопасности европейской службы внешних связей предупредила работающих в Брюсселе дипломатов и военных, что в столице Бельгии работают около 250 китайских и 200 российских шпионов.

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