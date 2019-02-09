Армия и оружие
В Швеции заявили о создании «истребителя-убийцы» российских СуИзвестия 00:03
Шведский истребитель Saab Gripen E способен уничтожить российские самолеты серии Су. С таким заявлением выступил командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон пишет Business Insider.
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Однако, по данным Business Insider, Gripen не способен нести большое количество вооружения, не малозаметен, не отличается скоростью или дальностью полета.Известия06:17
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На архипелаге Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым нашествием белых медведей на территорию населенных пунктов.
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В Петербурге чиновников вывели на улицы убирать снег и лед
В Санкт-Петербурге 9 февраля объявили субботник для государственных служащих по уборке снега и наледи.
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Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва готова продолжать транзит газа через Украину, но на своих условиях, передает РИА "Новости".
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Армия и оружие
Глава штаба ВМС США заявил о необходимости «первого удара» по России
Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал Вашингтон «первыми нанести удар» по России, которая «захватывает ключевые водные магистрали».
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Политика
ЦИК Украины нашла у Порошенко незадекларированное судно
Центральная избирательная комиссия Украины в результате проверки декларации о доходах Петра Порошенко как кандидата в президенты страны на предстоящих выборах обнаружила неуказанное судно.
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Происшествия
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Обновлено в 01:14
Происшествия
Три человека погибли и двое пострадали в ДТП на Ставрополье
В результате погибли три человека, еще двое госпитализированы в реанимацию, сообщили в субботу в краевом управлении ГИБДД.
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Авто
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Обновлено в 03:57
Происшествия
В Париже начались беспорядки, полиция применила газ
Манифестанты начали забрасывать полицейских камнями и бутылками. В ответ полиция применила слезоточивый газ.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Децла могли отравить, заявил Андрей Разин
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин подозревает, что рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла) могли отравить.
Обновлено в 06:33
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Renault Duster нового поколения станет пикапом
Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:27
Политика
Европейских дипломатов предупредили о сотнях русских шпионов
Отдел безопасности европейской службы внешних связей (ЕСВС) предупредил европейских дипломатов и военных о якобы шпионаже со стороны агентов российских и китайских спецслужб.
Обновлено в 05:15
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Степной суслик помог археологам найти древний клад
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Обновлено 07 февраля в 13:56
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В Азербайджане начали совместно с Россией строить автомобильный завод
Церемония закладки фундамента азербайджано-российского завода по производству коммерческих автомобилей и автомобилей специального назначения состоялась в субботу в Гаджигабульском районе Азербайджана, в 80 км к югу Баку.
Обновлено в 03:36
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АВТОВАЗ подготовил несколько модификаций модели Lada Granta для коммерческих нужд — бортовую платформу, изотермический и промтоварный фургоны с различными вариантами кузова.
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Лазарев оценил шансы на победу в «Евровидении-2019»
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Космос
«Хаббл» сделал новые снимки Урана и Нептуна
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Названы ТОП-5 самых удобных моделей российского рынка
4 место – KIA Rio Корейский бестселлер, как и "русский немец" Volkswagen Polo, обладает всем набором качеств, необходимых для долгой, беспроблемной и комфортной эксплуатации по российским дорогам.
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Путин уволил девять генералов силовых ведомств
Президент России Владимир Путин снял с должностей девять генералов силовых ведомств.
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