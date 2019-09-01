Экономика
ИзвестияВ Швеции задумали обложить банки налогом для «защиты» от России
Шведское правительство намерено обложить банки новым налогом для того, чтобы увеличить оборонный бюджет из-за напряженности в отношениях с Россией в балтийском регионе. Об этом в субботу, 31 августа, сообщило агентство Bloomberg.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
Шоу-бизнес
«Солнечный» сын Бледанс пойдет в 1 класс
Телепрограмма 00:31
Происшествия
Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе
Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.
Интерфакс вчера в 19:25
Общество
Уровень воды в Амуре превысил критическую отметку
В правительстве отметили, что неблагоприятным уровнем воды в реке для Комсомольска-на-Амуре считается 450 сантиметров, опасным — 650.
РИА Новости вчера в 12:15
Теннис
Рублев обыграл Кирьоса на US Open
В следующем раунде Рублев сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.
Советский спорт 00:56
Общество
Жизнь в России существенно изменится с 1 сентября 2019 года
В первый месяц осени 2019 года в России вступают в силу несколько законов и правил, существенно меняющих жизнь граждан.
ФАН 00:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев трогательно поздравил сына с днем рождения
Кириллу Нагиеву исполнилось 30 лет. Актер Дмитрий Нагиев очень трогательно поздравил своего сына с днем рождения в своем Instagram.
Piter.tv вчера в 11:07
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета вчера в 17:46
Политика
Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента
Как заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», этим моментом был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.
RT на русском вчера в 16:38
Музыка
Ирина Алферова появилась на публике впервые за долгое время
Ирина Алферова тоже стала гостьей передачи. Она после долгих уговоров согласилась прийти на съемку в студию.
Телепрограмма вчера в 11:58
Происшествия
Тело погибшей в Турции девочки отправили в Россию
Тело 12-летней девочки, погибшей в результате несчастного случая в отеле Бодрума, отправили авиарейсом из Антальи в Санкт-Петербург.
РБК 01:13
Игры
Бету сюжетной кампании Star Citizen отложили ещё на 3 месяца
Cloud Imperium объявила об очередных переносах Star Citizen: в связи с оптимизацией производства и параллельной разработкой нескольких крупных проектов разработчикам пришлось на три месяца отложить запуск беты сюжетной кампании Squadron 42.
Игромания.ру вчера в 05:00
Политика
Медведчук приехал в «Лефортово» к украинским заключенным
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук прибыл в Москву, он приехал в СИЗО «Лефортово», где содержатся украинские граждане.
РБК 30 августа в 08:07
Политика
В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко
В Донецке открыли памятник первому главе Донецкой народной республики Александру Захарченко.
Военное обозрение вчера в 04:34
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Хоккей
КХЛ. Кубок Открытия. ЦСКА сыграет с «Авангардом»
В прошлом сезоне ЦСКА выиграл и Кубок Гагарина, и Кубок Континента (регулярный чемпионат), поэтому сегодня его соперник – «Авангард», финалист Кубка Гагарина-2019.
Sports.ru 01:18
Футбол
«Лейпциг» арендует форварда Шика у «Ромы» на 2 сезона
В прошедшем сезоне Серии А Шик провел 24 матча, забил 3 гола и сделал две результативные передачи.
Sports.ru вчера в 16:59
Политика
Военные РФ привезли более трех тонн гумпомощи в пригород Алеппо
Как сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Денис Шатайло, акция прошла в поселке Найраб, одном из самых отдаленных пригородов Алеппо.
ФАН 00:01
Политика
В Британии протестовали против решения приостановить работу парламента
В городах Великобритании прошли протесты против решения премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента за несколько недель до «Брексита».
Коммерсантъ вчера в 19:59
Происшествия
Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии
Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».
RT на русском вчера в 13:08
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Политика
Новый глава МИД Украины сообщил о задаче вернуть Крым
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил приоритетные задачи, которые поставил президент страны Владимир Зеленский перед ведомством.
Krym.News вчера в 00:30
Происшествия
Пострадавшую при аварии самолета в Подмосковье девочку прооперировали
Девочка, пострадавшая во время жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, перенесла трехчасовую операцию, сообщил представитель Клинской городской больницы в эфире телеканала «Россия 24».
Ридус вчера в 14:41
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01
Происшествия
Самолет разбился во время авиашоу в Канаде
Инцидент произошел во время авиашоу в рамках ярмарки, когда два легкомоторных самолета демонстрировали воздушные фигуры.
Lenta.ru вчера в 22:13
Гаджеты
Рассекречены характеристики смартфона Samsung Galaxy A90 5G
В сети появились фотографии упаковки смартфона Samsung Galaxy A90 5G, который еще не был представлен официально.
Megaobzor.com вчера в 10:53
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной пока не состоялся
Обмен заключенными между Россией и Украиной, о котором сообщали СМИ сегодня с утра, пока не состоялся.
FreeNews-Volga 30 августа в 03:39
Космос
Обычные земные вещи астронавты не смогут сделать в космосе
Газированная вода в космосе может стать причиной летального исхода после отрыжки, письма вместо ручек люди пишут специальными карандашами, а также они не могут долго смотреть на горящую спичку или кипятить воду в чайнике.
OAnews 30 августа в 00:00