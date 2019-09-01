Политика
ИзвестияВ Швеции задумали обложить банки налогом для «защиты» от России
Шведское правительство намерено обложить банки новым налогом для того, чтобы увеличить оборонный бюджет из-за напряженности в отношениях с Россией в балтийском регионе. Об этом в субботу, 31 августа, сообщило агентство Bloomberg.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:30, Вашингтон
Происшествия
В Армении нашли мать младенца, тело которого обнаружили на свалке
Сотрудники полиции Армении нашли мать ребенка, тело которого со связанными руками и ногами было обнаружено в субботу на городской свалке города Гюмри, сообщили в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 13:30
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Российская газета вчера в 17:46
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала трогательное видео с 2-летним сыном
«Прилетели в холодную Москву!», - подписала ролик Ксения Собчак. На кадрах двухлетний Платон рассказывает, что ему снилось в самолете.
RuNews24.ru вчера в 08:36
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Происшествия
Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии
Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.
Вести.Ru вчера в 13:20
Армия и оружие
Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35
Пилоты ВВС Индии на российском авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье совершили полеты на истребителе МиГ-35, также индийской делегации продемонстрировали истребитель Су-57Э, сообщает телеканал NDTV.
Политика Сегодня вчера в 17:16
Баскетбол
Дэвид Блатт поздравил сборную России
Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт поздравил национальную команду с успешным стартом на чемпионате мира в Китае.
Спорт день за днем вчера в 15:39
Политика
Штайнмайер пообещал не забывать преступлений Второй мировой войны
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе памятных мероприятий к годовщине начала Второй мировой войны в польском городе Велюнь заявил, что Германия не забудет своей ответственности за преступления в Европе.
RT на русском 01:49
Происшествия
Мать найденного мертвым в Башкирии ребенка призналась, что убила его
В убийстве годовалого ребенка в Башкирии подозревают его мать, сообщает Следственное управление СК РФ по республике.
Мойка78 вчера в 03:29
Происшествия
Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе
Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.
Интерфакс вчера в 19:25
Футбол
«Фиорентина» близка к трансферу Абреу, которым интересовался ЦСКА
Ранее сообщалось, что представители ЦСКА контактировали с агентом 22-летнего нападающего для оценки возможности перехода игрока.
Чемпионат 02:25
Политика
Сенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино
Член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольных казино в Улан-Удэ.
Известия вчера в 14:34
Шоу-бизнес
Екатерина Боярская опубликовала кадр в прозрачном боди
Екатерина Боярская позировала перед камерой в черном нижнем белье и прозрачном боди.
OAnews 01:04
Общество
Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до третьей категории
Урагану «Дориан», усилившемуся в Атлантическом океане, присвоена третья категория, сообщает 30 августа Национальный центр США по наблюдению за ураганами.
REGNUM 30 августа в 14:58
Армия и оружие
Коалиция уничтожила в Йемене военную базу хуситов
Международная коалиция уничтожила в йеменской провинции Дамар военную базу, на территории которой находились принадлежащие хуситам беспилотники и ракетные снаряды для средств противовоздушной обороны.
Российская газета вчера в 21:49
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Общество
В России с 1 сентября изменились правила призыва в армию
В России с сегодняшнего дня изменились правила призыва в армию, призывники получили возможность отказаться от отсрочки от службы.
REGNUM 00:50
Происшествия
Более 30 человек пострадали в ходе беспорядков в Гонконге
В ходе столкновений между полицией и демонстрантами в Гонконге был госпитализирован 31 человек, сообщает RTHK.
Коммерсантъ 02:07
Экономика
В Эфиопии объявили о начале реформы экономики
Министр финансов Эфиопии Ахмед Шиде заявил, что новая внутренняя экономическая реформа, устраняющая слабые стороны в макроэкономической, структурной и отраслевой сферах, создаст рабочие места, обеспечит инклюзивный рост и в конечном итоге сократит уровень бедности в Эфиопии.
REGNUM вчера в 08:20
Политика
Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — за жизнь» якобы спонсируется из-за рубежа.
REGNUM 01:35
Наука
Китайские ученые разработали гель для восстановления зубной эмали
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru вчера в 12:50
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru вчера в 10:55
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Авто
ТМ-1131 «Мишка» мог стать новым поколением легендарной «Оки»
Сразу после премьеры автомобиль подвергся критике, поскольку хлипкая сварная рама едва ли могла обеспечить даже статическую жесткость кузова на кручение.
Daily-Motor.Ru 02:24
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев трогательно поздравил сына с днем рождения
Кириллу Нагиеву исполнилось 30 лет. Актер Дмитрий Нагиев очень трогательно поздравил своего сына с днем рождения в своем Instagram.
Piter.tv вчера в 11:07
Происшествия
В Саратове отец зарезал свою двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержан мужчина, которого подозревают в том, что он зарезал свою двухмесячную дочь, которая имела врожденные патологии.
REGNUM 00:43
Футбол
Вратарь «Ростова» — о суперсейве Чернова: «One love»
Sportbox.RU вчера в 12:24