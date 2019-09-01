Шведское правительство намерено обложить банки новым налогом для того, чтобы увеличить оборонный бюджет из-за напряженности в отношениях с Россией в балтийском регионе. Об этом в субботу, 31 августа, сообщило агентство Bloomberg.

В Швеции задумали обложить банки налогом для «защиты» от России

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