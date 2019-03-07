В Швеции оценили потенциал российских «Искандеров»ФАН 00:13

с чего всё началось

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» показывают новый уровень военного потенциала России, считает эксперт по вопросам обороны шведского издания Svenska Dagbladet Робин Хэггблум. Журналист оценил военный потенциал «Искандера» несмотря на то, что параметры системы известны не до конца.

Политика Зеленский заявил о возбуждении против него уголовных дел Кандидат на пост президента Украины и лидер "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский заявил о том, что власти страны готовят против него ряд провокаций, среди которых - возможное возбуждение уголовного дела по факту ДТП 2002 года и установку его предвыборных билбордов на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

Происшествия Экс-главу Нижнего Новгорода приговорили к 10 годам колонии Нижегородский районный суд в четверг, 7 марта, приговорил экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина к 10 годам колонии за в получение взятки в особо крупном размере, а также соучастие в похищении человека и пособничество в превышении должностных полномочий.

Футбол Головин рассказал об адаптации в «Монако» Ранее главный тренер "Монако" Леонарду Жардим поделился мнением об игре Головина.

Политика В Новороссийске задержали несколько граждан США В Новороссийске задержаны несколько граждан США. Данную информацию 6 марта подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политика Трамп назвал главу Apple Тима Кука «Тимом Эпплом» Президент США Дональд Трамп в ходе заседания консультативного совета по кадровой политике назвал главу корпорации Apple Тима Кука "Тимом Эпплом".

Политика Госдума расширила основания для отсрочки от армии Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в законопроект, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии.

Транспорт Пробки в Москве достигли восьми баллов Уровень загруженности дорог в Москве достиг восьми баллов к 13:00 в четверг, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Политика Доктрину продовольственной безопасности РФ скорректируют из-за санкций Доктрина продовольственной безопасности России будет скорректирована в этом году из-за изменения социально-экономического состояния страны и санкций, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

Политика Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.

Экономика Каждый десятый иностранный болельщик вернулся в Россию после ЧМ-2018 Траты возвратившихся туристов по банковским картам в августе – декабре 2018 г. составили не менее 9,9 млрд руб. 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Что бы попасть на чемпионат без визы, иностранному болельщику необходимо было оформить Fan ID, – удостоверение давало право также пользоваться общественным транспортом и бесплатными поездами.

Общество Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах» Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только "тунеядцы и алкоголики".

Политика Тимошенко подписала письменное обязательство вернуть Крым Украине Кандидат в президенты Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подписала письменное обязательство перед гражданами страны по выполнению программы под названием "Новый курс Украины", с которой она баллотируется на пост главы государства.

Происшествия Полиция задержала заказчицу убийства подмосковного экс-замминистра «5 марта 2019 года предполагаемый убийца встретился с женщиной и сообщил, что совершил убийство, и в качестве доказательства предоставил инсценированные фотографии с изображением потерпевшего, после чего заказчица была задержана», — говорится на сайте СКР.

Армия и оружие Индийские СМИ сообщили о пытках пленного пилота в Пакистане Пакистанские власти пытали сбитого над Кашмиром и взятого в плен пилота ВВС Индии Абхинандана Вартхамана, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источник.

Политика Захарова прокомментировала инцидент с российским дипломатом в Чехии Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя непропуск сотрудника российского ведомства в Чехию, заявила, что Москва ответит на такие конфронтационные выпады адекватно.

Экономика Абрамович продал ВТБ долю в «Первом канале» Инвестиционное подразделение группы ВТБ — «ВТБ Капитал» — выкупило у принадлежащей Роману Абрамовичу компании ОРТ-КБ 20% акций «Первого канала», сообщает РБК.

Общество Путин повысил размер пособия по уходу за детьми-инвалидами Ежемесячные выплаты для опекунов детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы с 1 июля 2019 года вырастут до 10 тысяч рублей.

Спорт Глава СБР опроверг информацию о возможном недопуске биатлонистов на ЧМ Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев опроверг информацию о том, что некоторым членам сборной России грозит недопуск на чемпионат мира в Швеции.

Происшествия В Екатеринбурге частично обрушилась стена жилого дома В Екатеринбурге со стены жилого дома на улице Юмашева осыпалась часть кирпичей. Пострадали машины, припаркованные возле здания.

Экономика Вьетнамское предприятие расширит производство в Волоколамске Корпорация TH True Milk специализируется на создании молочных предприятий полного цикла — от производства кормов и выращивания коров до производства и реализации молока.

Политика Медведев изменил алгоритм рассмотрения поправок к законопроектам Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев изменил процедуру рассмотрения поправок правительства к законопроектам.