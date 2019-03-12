В Швеции назвали Россию «проигравшей сверхдержавой»Газета.Ru вчера в 23:58

с чего всё началось

Эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен заявил, что Россия неспособна "идти в ногу с развитием военных технологий Запада". Об этом сообщается на сайте института.

Политика «Роснефть» ответила на обвинения Помпео в закупке нефти у Венесуэлы Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA в обход американских санкций.

Происшествия Макгрегор арестован в Майами-Бич Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор задержан полицией в Майами-Бич, сообщает "Советский спорт".

Музыка Maruv пообещала болеть за Россию на «Евровидении» Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, рассказала, кто из участников «Евровидения-2019» ей наиболее симпатичен.

Политика Минздрав внес в правительство антитабачную концепцию Замминистра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что министерство внесло на рассмотрение правительства антитабачную концепцию.

Происшествия В администрации Рязани идут обыски и задержания Карабасов стал и.о. главы города в сентябре 2017 года.

Политика Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в лишении Украины транзита газа Киев может остаться без транзита российского газа из-за действий Германии, России и «части украинского политикума».

Общество Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью Самая высокая смертность в 2018 году в России зафиксирована в Псковской и Тверской областях.

Культура Началась церемония прощания с Владимиром Этушем В театре имени Вахтангова началась церемония прощания с Владимиром Этушем, который ушел из жизни 9 марта в возрасте 96 лет, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика Путин предложил дать Следственному комитету новые полномочия Президент России Владимир Путин предложил дать Следственному комитету (СК) новые полномочия, передает ТАСС.

Общество Фридман стал самым богатым жителем Лондона В британской столице самым богатым жителем впервые стал Михаил Фридман (состояние оценивается в $15 млрд), он сместил с этой позиции владельца Access Industries Леонарда Блаватника.

Происшествия Полеты Boeing 737 Max 8 полностью запретили четыре страны Управление гражданской авиации Австралии (CASA) приняло решение временно приостановить использование самолетов Boeing 737 Max 8 в связи с крушением лайнера этой модели в Эфиопии.

Политика FT: бизнесмены США намерены бойкотировать ПМЭФ из-за ареста Калви Ряд американских бизнесменов и официальных лиц не приедут на Петербургский экономический экономический форум (ПМЭФ), если основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви будет находиться под стражей.

Происшествия В Петербурге прошли прения по делу тамбовской ОПГ В Куйбышевском райсуде Санкт-Петербурга прошли прения по делу криминального авторитета и бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) и Вячеслава Дрокова, которых обвиняют в организации тамбовского преступного сообщества.

Экономика Медведев пообещал проверить проект по розливу воды на Байкале Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами сборной команды РФ на Универсиаде-2019 пообещал, что распорядится проверить проект строительства завода по розливу воды на озере Байкал на соответствие экологическим стандартам.

Происшествия В Москве избили главу отдела департамента при Верховном суде Как рассказали собеседники, Лыкова избили двое неизвестных, они также похитили у него документы и планшет.

Политика Россия направила Украине ноту из-за нарушения договора о дружбе Российский МИД направил Украине ноту, перечислив нарушения Киевом договора о дружбе с Россией.

Общество Госдума приняла закон о расширении оснований для отсрочки от армии Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии.

Происшествия Полиция начала рейд на московском рынке «Фуд Сити» Полиция проводит рейд на территории «Фуд Сити», одного из крупнейших продовольственных рынков столицы.

Происшествия Спецназ ФСБ штурмом взял районный отдел МВД Как стало известно, сотрудники ФСБ провели обыск в отделе МВД Новоусманского района Воронежской области.

Происшествия Правоохранители проводят обыски в Фонде пенсионеров и Доме ветеранов в Петербурге Утром во вторник, 12 марта, сотрудники СК РФ совместно с полицейскими, оперативниками ФСБ нагрянули в «Фонд социальной защиты пенсионеров» в Петербурге.

Политика США пригрозили Германии сократить обмен разведданными из-за Huawei США пригрозили, что сократят обмен секретной информацией в случае, если китайские компании будут принимать участие во внедрении в Германии систем мобильной связи пятого поколения.

Армия и оружие Расчеты новых С-400 заступили на боевое дежурство в Ленобласти Боевые расчеты нового комплекта зенитной ракетной системы С-400 зенитно-ракетного полка Западного военного округа заступили на боевое дежурство в Ленинградской области.

Политика Комитет Совфеда рекомендовал отклонить закон о хостелах Комитет Совета Федерации по социальной политике предложил отклонить с созданием согласительной комиссии закон о запрете размещения хостелов в жилых домах.

Экономика ЦБ ограничит покупку криптоактивов неквалифицированными инвесторами Согласно информации РБК, в документе ЦБ говорится, что сделки для неквалифицированных инвесторов будут ограничены суммой передаваемых в оплату средств, совокупной стоимостью цифровых активов, стоимостью переданных в обмен цифровых операционных знаков.