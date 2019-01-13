Происшествия

В Шереметьево закрыли взлетно-посадочную полосу из-за ЧП с самолетом
Известия
08:39

В аэропорту Шереметьево закрыли одну взлетно-посадочную полосу (ВПП) из-за инцидента с самолетом авиакомпании Smart Wings, который выкатился за пределы ВПП.
Известия08:39

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Асимметричный вывод двигателей на взлет мог стать причиной выкатки самолета за пределы ВПП в Шереметьево

Агентство Москва13:44

Пассажир раскрыл подробности выезда самолета за пределы ВПП в Шереметьево

РИА Новости11:21

В Шереметьеве назвали предварительную причину инцидента с самолётом

RT на русском14:16

Причиной выкатки самолета в Шереметьево мог стать асимметричный вывод двигателей на взлет

ТАСС13:20

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News.ru15:17

Что произошло за день: воскресенье, 13 января

Интерфакс12:30

Кадры из Шереметьево, где самолет выкатился за пределы ВПП во время взлета

РЕН ТВ07:26
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