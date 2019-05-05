Трагедия в Шереметьеве

В Шереметьево загорелся пассажирский самолетDaily Storm 12:10

Пассажирский самолет SSJ-100, вылетевший ранее в Мурманск, произвел аварийную посадку и загорелся в аэропорту Шереметьево. По предварительным данным Следственного комитета РФ, на борту находилось 78 человек, из них один погиб, четверо пострадали.
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