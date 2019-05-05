Происшествия

В Шереметьево загорелся пассажирский самолет. ГлавноеРБК 12:22

Согласно онлайн-табло аэропорта Шереметьево самолет взлетел в 18:02 (мск). Вскоре после взлета самолет запросил экстренную посадку и вернулся в аэропорт. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:04, Ашберн
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