Трагедия в Шереметьеве
В Шереметьево загорелся пассажирский лайнерРБК 11:52
Как сообщил РБК источник в Росавиации, инцидент произошел на борту самолета «Аэрофлота», совершавшего рейс Москва — Мурманск. Огонь охватил лайнер полностью. Людям пришлось экстренно покидать самолет на ходу.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:13, Ашберн
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В СК подтвердили гибель 41 человека при ЧП в Шереметьево
Обновлено в 17:43
Общество
Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая
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Обновлено 03 мая в 21:15
Происшествия
Люди на четыре часа застряли на аттракционе в аргентинском парке
Посетители парка развлечений в аргентинском Сан-Хуане застряли на сломавшемся аттракционе и провели на высоте 20 метров около четырех часов, передает телеканал TN.
Обновлено в 21:20
Происшествия
СМИ: 11 человек погибли в пожаре на борту самолёта SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 13:19
Происшествия
В авиакатастрофе в Шереметьево погиб гражданин США
Обновлено в 19:10
Происшествия
«Аэрофлот» отменил почти 20 рейсов после авиакатастрофы в «Шереметьево»
«Аэрофлот» отменила 17 рейсов, которые должны были прилететь в аэропорт «Шереметьево». Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
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Политика
США призвали Турцию прекратить буровые работы у берегов Кипра
Госдепартамент США в воскресенье призвал Турцию не вести буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра, так как это чревато ростом напряженности в регионе.
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Политика
Лавров назвал планы США по Венесуэле «безответственными»
Глава МИДа Сергей Лавров призвал Вашингтон действовать в рамках международного права в отношении Венесуэлы.
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Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура
Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
Обновлено в 14:28
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В Кувейте суд запросил за освобождение россиянки залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить гражданку России Марию Лазареву, ранее приговоренную к десяти годами лишения свободы за растрату государственных средств, под залог в размере 20 млн кувейтских динар (более 65 миллионов долларов).
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Политика
Депутат Рады назвал «печальный факт» о Зеленском
Избранный президент Украины Владимир Зеленский ничего не сможет сделать ни для мира на востоке страны, ни для её экономики, и это печальный факт, сказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
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Происшествия
Прокурор запросит 6 мая наказание для Кокорина и Мамаева
Обновлено в 17:32
Авто
Полностью электрический Porsche Taycan сняли без камуфляжа
Обновлено в 06:07
Происшествия
Восьмилетний мальчик погиб на детской площадке в Якутске
Обновлено в 21:49
Происшествия
Факты о самолетах Sukhoi Superjet-100, происшествия и катастрофы
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 стал первым самолетом, разработанным в России после распада Советского Союза.
Обновлено в 14:52
Космос
НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
В Сирии начали раздавать монгольскую гуманитарную помощь
Раздача гуманитарной помощи от Монголии наиболее нуждающимся гражданам началась в Сирии, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Сергей Смолинский.
Обновлено в 22:09
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев продолжил травлю семьи певицы Алсу
Рустам Солнцев продолжил травлю семьи певицы Алсу, сообщив подписчикам, что знает, как проходил процесс голосования.
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«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады
Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:51
Футбол
Как в Англии забили «самый неспортивный» гол в истории футбола
Несколько дней назад футбольный мир обсуждал громкую историю из матча английского Чемпионшипа «Лидс» – «Астон Вилла».
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Новокузнецке молодого автоинструктора судят за мошенничество
Вину в мошенничествах Алексей Летягин, который нынче работает инструктором в одной из автошкол Новокузнецка, полностью признал.
Обновлено в 19:55
Космос
В Луну с огромной скоростью врезался метеорит
Обновлено в 05:58
Происшествия
Появилось видео со скачущим SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 16:04
Шоу-бизнес
Яна Кошкина загорает топлес на отдыхе
Пышногрудая брюнетка нарочно фотографирует грудь и пятую точку крупным планом. А на одной из фотографий она запечатлена топлес.
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