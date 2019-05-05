Трагедия в Шереметьеве

В Шереметьево загорелся пассажирский лайнерРБК 11:52

Как сообщил РБК источник в Росавиации, инцидент произошел на борту самолета «Аэрофлота», совершавшего рейс Москва — Мурманск. Огонь охватил лайнер полностью. Людям пришлось экстренно покидать самолет на ходу.
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Пользователи соцсетей назвали экипаж сгоревшего SSJ героями и поблагодарили за мужество

РИАМО16:49

Из-за жесткой посадки самолета в Шереметьево погиб 41 человек

РБК18:02

Представители Ространснадзора выехали в аэропорт Шереметьево после возгорания самолета

Агентство Москва12:40

Случаи пожаров самолетов в аэропортах

ТАСС16:33

Самолет «Аэрофлота» совершил аварийную посадку через 28 минут после взлета

Москва 2413:47

Что произошло за день: воскресенье, 5 мая

Интерфакс13:58

Трагедия в Шереметьево

Коммерсантъ14:55
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Происшествия

Шереметьево и Аэрофлот выразили соболезнования в связи с ЧП с SSJ-100

Обновлено в 21:10
Происшествия

На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска

Обновлено в 15:59
Происшествия

В СК подтвердили гибель 41 человека при ЧП в Шереметьево

Обновлено в 17:43
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено в 18:06
Общество

Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено 03 мая в 21:15
Происшествия

Люди на четыре часа застряли на аттракционе в аргентинском парке

Посетители парка развлечений в аргентинском Сан-Хуане застряли на сломавшемся аттракционе и провели на высоте 20 метров около четырех часов, передает телеканал TN.
Обновлено в 21:20
Происшествия

СМИ: 11 человек погибли в пожаре на борту самолёта SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 13:19
Происшествия

В авиакатастрофе в Шереметьево погиб гражданин США

Обновлено в 19:10
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Происшествия

«Аэрофлот» отменил почти 20 рейсов после авиакатастрофы в «Шереметьево»

«Аэрофлот» отменила 17 рейсов, которые должны были прилететь в аэропорт «Шереметьево». Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
Обновлено в 16:41
Политика

США призвали Турцию прекратить буровые работы у берегов Кипра

Госдепартамент США в воскресенье призвал Турцию не вести буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра, так как это чревато ростом напряженности в регионе.
Обновлено в 19:44
Политика

Лавров назвал планы США по Венесуэле «безответственными»

Глава МИДа Сергей Лавров призвал Вашингтон действовать в рамках международного права в отношении Венесуэлы.
Обновлено в 11:28
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
Обновлено в 14:28
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Обновлено в 18:05
Политика

В Кувейте суд запросил за освобождение россиянки залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить гражданку России Марию Лазареву, ранее приговоренную к десяти годами лишения свободы за растрату государственных средств, под залог в размере 20 млн кувейтских динар (более 65 миллионов долларов).
Обновлено в 08:11
Политика

Депутат Рады назвал «печальный факт» о Зеленском

Избранный президент Украины Владимир Зеленский ничего не сможет сделать ни для мира на востоке страны, ни для её экономики, и это печальный факт, сказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 21:58
Происшествия

Прокурор запросит 6 мая наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 17:32
Авто

Полностью электрический Porsche Taycan сняли без камуфляжа

Обновлено в 06:07
Происшествия

Восьмилетний мальчик погиб на детской площадке в Якутске

Обновлено в 21:49
Происшествия

Факты о самолетах Sukhoi Superjet-100, происшествия и катастрофы

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 стал первым самолетом, разработанным в России после распада Советского Союза.
Обновлено в 14:52
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

В Сирии начали раздавать монгольскую гуманитарную помощь

Раздача гуманитарной помощи от Монголии наиболее нуждающимся гражданам началась в Сирии, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Сергей Смолинский.
Обновлено в 22:09
Шоу-бизнес

Рустам Солнцев продолжил травлю семьи певицы Алсу

Рустам Солнцев продолжил травлю семьи певицы Алсу, сообщив подписчикам, что знает, как проходил процесс голосования.
Обновлено в 12:39
Политика

«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады

Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:51
Футбол

Как в Англии забили «самый неспортивный» гол в истории футбола

Несколько дней назад футбольный мир обсуждал громкую историю из матча английского Чемпионшипа «Лидс» – «Астон Вилла».
Обновлено в 17:00
Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Обновлено в 16:22
Происшествия

В Новокузнецке молодого автоинструктора судят за мошенничество

Вину в мошенничествах Алексей Летягин, который нынче работает инструктором в одной из автошкол Новокузнецка, полностью признал.
Обновлено в 19:55
Космос

В Луну с огромной скоростью врезался метеорит

Обновлено в 05:58
Происшествия

Появилось видео со скачущим SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 16:04
Шоу-бизнес

Яна Кошкина загорает топлес на отдыхе

Пышногрудая брюнетка нарочно фотографирует грудь и пятую точку крупным планом. А на одной из фотографий она запечатлена топлес.
Обновлено в 10:42
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