В Шереметьево задержали вылет сразу двух SSJ-100 «Аэрофлота»Экспресс газета 06:27

В ночь на среду в столичном аэропорту Шереметьево был задержан SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший в Ригу. Пассажир рейса рассказал телеканалу «Москва 24», что незадолго до вылета к самолету подъехали пожарные машины, а в салоне пахло гарью.

В Шереметьево задержали вылет сразу двух SSJ-100 «Аэрофлота»

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