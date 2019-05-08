Происшествия

В Шереметьево задержали вылет сразу двух SSJ-100 «Аэрофлота»Экспресс газета 06:27

В ночь на среду в столичном аэропорту Шереметьево был задержан SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший в Ригу. Пассажир рейса рассказал телеканалу «Москва 24», что незадолго до вылета к самолету подъехали пожарные машины, а в салоне пахло гарью.
Читать в источнике

Подробнее о событии

За день на вылет из Шереметьево задержались 16 рейсов «Аэрофлота», которые выполняли «Суперджеты»

Фонтанка.Ру16:09

Дым и неполадки: в Шереметьеве задержали два «Сухих», в Белгороде - один Bombardier

Вести.Ru05:20

В Шереметьево отложили вылет двух «Суперджетов»

Взгляд.ру05:34

«Это ненормально»: эксперт об участившихся отменах рейсов SSJ-100

Газета.Ru07:45

СМИ сообщили о задержке вылета двух SSJ 100 «Аэрофлота» в Шереметьево

Коммерсантъ04:57

В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»

РБК04:27

Superjet не смог вылететь из Шереметьево

URA.Ru03:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 20:19, Ашберн

В Шереметьево на 4 часа задержан вылет Sukhoi Superjet в Минск

КП - Беларусь08:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Происшествия

Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии

Обновлено в 09:21
Происшествия

Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо

Блогер из Китая начала трансляцию ровно в тот момент, когда осьминог уже обвил щупальцами ее лицо и, судя по тому, что происходило дальше, сильно присосался к коже.
Обновлено в 12:17
Политика

В апреле почти 110 тысяч мигрантов незаконно пересекли границу США

Представители пограничной и таможенной служб США задержали в апреле почти 110 тысяч человек, незаконно пересекших американо-мексиканскую границу.
Обновлено в 19:59
ЖКХ

Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома

Жители дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва 31 декабря, получили квитанции по оплате ЖКХ с 1 апреля: в этот день людям официально разрешили вернуться в свои квартиры, так как дом был признан пригодным для проживания.
Обновлено в 12:58
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

Обновлено в 15:56
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Кино

HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»

Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено в 16:37
Армия и оружие

Ковчег с мощами покровителей военных доставили на Черноморский флот

Ковчег с частицами мощей святых покровителей российских военных доставлен на Черноморский флот, его принесут во Владимирский собор в Севастополе, сообщает Министерство обороны РФ.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Иркутск и окрестности заволокло густым дымом лесных пожаров

Обновлено в 12:20
Космос

NASA купило 2 дополнительных места на «Союзах» для своих астронавтов

Обновлено в 20:09
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Общество

Паром «Балтийск» остался без топлива, а Калининград без морского сообщения с остальной страной

Обновлено в 18:07
Происшествия

В Шереметьево произошло новое ЧП с Superjet 100

Вылет рейса SU 2118 из Москвы в Ригу был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером во вторник, 7 мая.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие

Боевики опять обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

Обновлено в 11:29
Театры

Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра

Обновлено в 06:06
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено в 19:45
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Более четверти опрошенных - 26 процентов - назвали фильм «В бой идут одни старики» Леонида Быкова своей любимой картиной о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:45
Авто

Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Футбол

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в финале Лиги чемпионов

В сезоне-1971/72 в финале сыграли «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон», а в сезоне-2007/08 судьбу Лиги чемпионов в финале решали «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Обновлено в 17:08
Авто

Новый Ford Focus ST скоро появится на британском рынке

Модель больше не будет доступна в модификациях ST-2 и ST-3, но за 23500 фунтов стерлингов британские покупатели могут заказать Focus в комплектации ST-Line X, которая имеет 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 180 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 07:29
Политика

Мерзликин незаконно пересек границу Украины

Обновлено в 01:43
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Здоровье

Правительство опубликовало план по снижению смертности в России

Правительство России планирует снизить смертность трудоспособного населения за счет мероприятий, направленных на снижение смертности от болезней системы кровообращения и новообразований, в том числе за счет профилактики и ранней диагностики, следует из единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года, опубликованного на сайте кабмина.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес

Таисия Повалий резко помолодела в новом образе

54-летняя Таисия Повалий очень тщательно следит за собой и не боится смелых экспериментов.
Обновлено в 08:04
Недвижимость

Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты

Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено в 15:17
Происшествия

В Пензенской области застолье закончилось вызовом СОБРа

На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники Сердобского межрайонного следственного отдела, аппарата следственного управления, УМВД России по Пензенской области и СОБРа регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 14:45
Политика

Суд в Венесуэле обвинил депутатов от оппозиции в предательстве родины

Верховный суд Венесуэлы во вторник принял решение открыть расследование против семи оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи по делу о предательстве родины, говорится в сообщении судебной инстанции.
Обновлено вчера в 14:32
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Мьянме разбился самолет из Бангладеш

Самолет бангладешской авиакомпании Biman Airlines потерпел крушение в международном аэропорту Янгон в Мьянме, сообщает издание Myanmar Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие

В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное