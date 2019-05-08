В Шереметьево задержали вылет сразу двух SSJ-100 «Аэрофлота»Экспресс газета 06:27

В ночь на среду в столичном аэропорту Шереметьево был задержан SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший в Ригу. Пассажир рейса рассказал телеканалу «Москва 24», что незадолго до вылета к самолету подъехали пожарные машины, а в салоне пахло гарью.

В Шереметьево задержали вылет сразу двух SSJ-100 «Аэрофлота»

Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрд Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили $491,8 млрд, что на 0,2% или $1,1 млрд выше уровня 26 апреля, сообщил Банк России.

Политика Путин выдвинул жесткое требование по нацпроектам Президент Владимир Путин потребовал минимизировать практику переносов контрольных сроков реализации национальных проектов или вообще от нее избавиться.

Политика Лавров прокомментировал планы США направить к берегам Ирана авианосец Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом прокомментировал намерение США отправить к берегам Ирана ударную группу во главе с авианосцем.

Происшествия В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.

Армия и оружие САА и ВКС РФ отразили очередную атаку боевиков на «Хмеймим» Армия Сирии и ВКС РФ отразили очередные попытки прорыва террористов и атаки на «Хмеймим».

Происшествия На синей ветке московского метро ввели в график движение поездов Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена введено в график после инцидента с пассажиром, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Армия и оружие Украина получила от США два катера для Госпогранслужбы Недавно украинская пограничная служба при содействии посольства США получила два катера "Safe Boat" для использования "при патрулировании и рейдово-штурмовых целей".

Политика Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий "Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила он.

Экономика США 10 мая увеличат до 25% пошлины на ряд китайских товаров Ранее Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%.

Шоу-бизнес Даша Жукова в обнимку с женихом светилась от счастья на балу Молодые люди светились от счастья. В Нью-Йорке проходит Met Gala 2019. Ежегодное светское событие по праву называют "Оскаром" для модников.

Хоккей Ковальчук назначен капитаном сборной России на ЧМ-2019 Чемпионат мира по хоккею пройдет в период с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Первый матч россияне проведут 10 числа против Норвегии.

Политика В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT ситуацию с оставшимися украинскими МиГ-29 на полуострове.

Шоу-бизнес Наталья Подольская восхитила фанатов стройной фигурой на семейном фото Многочисленные фанаты восхитились стройной фигурой российской артистки, которая отправилась на курорт с мужем и сыном.

Армия и оружие Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Общество Школьное питание в России проверят на дискриминацию Министерство просвещения проведет всероссийский мониторинг школьного питания, чтобы в будущем разработать единую концепцию его организации, сообщили «Коммерсанту» в ведомстве.

Происшествия Певец Макс Барских попал в аварию в США Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына Принц Гарри с новорожденным сыном на руках сказал, что рад, что у них появился «собственный маленький комочек счастья».

Общество Губернатор Джорджии подписал закон, частично запрещающий аборты Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп подписал закон, запрещающий производить аборты, после того как стало слышно сердцебиение плода, сообщает телеканал Fox News.

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.

Общество Экс-глава московского департамента ЖКХ возглавил «Мосгаз» Гасангаджиев уже возглавлял "Мосгаз", он был гендиректором компании до сентября 2017 года, когда стал главой столичного департамента ЖКХ.

Общество В Освенциме возмутились продажей одежды с фото концлагеря Музей на месте бывшего нацистского Аушвиц-Биркенау в Освенциме возмутился продажей одежды с фотографиями из концлагеря на американском сайте.