В Шереметьево задержали вылет сразу двух SSJ-100 «Аэрофлота»Экспресс газета 06:27

В ночь на среду в столичном аэропорту Шереметьево был задержан SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший в Ригу. Пассажир рейса рассказал телеканалу «Москва 24», что незадолго до вылета к самолету подъехали пожарные машины, а в салоне пахло гарью.

Происшествия В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали новорождённого сына Принц Гарри и Меган Маркл пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. 6 мая Меган Маркл родила мальчика.

Происшествия «Аэрофлот» отменил в среду пять рейсов c SSJ-100 Как следует из онлайн-табло "Шереметьево", "Аэрофлот" отменил в среду несколько рейсов и с использованием иностранных воздушных судов, в том числе в Хельсинки и обратно (выполняется на Airbus A320/321) и из Иркутска в Москву (на Airbus A330).

Происшествия Кокорин и Мамаев получили реальные сроки Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".

Происшествия Нефть в трубопроводе «Дружба» была загрязнена в попытке скрыть хищения Петренко отметила, что шесть участников организованного преступного сообщества с августа по апреля похитили нефть из трубопровода на сумму не менее 1 млн рублей.

Происшествия Иркутск и окрестности заволокло густым дымом лесных пожаров В Иркутске и Иркутском районе наблюдается сильное задымление из-за крупного лесного пожара, передает ТАСС.

Общество Российских чиновников обяжут есть в школьных столовых за 69 рублей Ранее 8 мая сообщалось, что министерство просвещения проведет всероссийский мониторинг школьного питания, чтобы в будущем разработать единую концепцию его организации.

Культура Ушёл из жизни композитор Евгений Крылатов В Москве на 86-м году жизни скончался композитор Евгений Крылатов.

Политика В Крыму рассказали об оставшихся на полуострове украинских МиГ-29 «Вся украинская боевая техника, оставшаяся на полуострове, не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года», — заявил Белик.

Политика Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17 Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.

Политика Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе «Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.

Авто Очень редкая Subaru Impreza появилась в продаже Дилер эксклюзивных автомобилей из Гонконга Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.

Армия и оружие США требуют от властей Ирана не изображать «стражей революции» Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, который заявил, что Вашингтон будет максимально давить на власти Тегерана – до тех пор, пока они не откажутся "от своих дестабилизирующих амбиций".

Транспорт Изменена схема движения в Тверском районе Москвы Для улучшения движения в районе Оружейного переулка в центре Москвы со среды изменена схема движения транспорта в Тверском районе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения столицы.

Политика Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле.

Общество В Пятигорске провели «Парад дошкольных войск» В социальных сетях первый в городе «Парад дошкольных войск» вызвал бурные обсуждения.

Политика Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Происшествия Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.

Спорт «Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.