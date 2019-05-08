Происшествия
В Шереметьево задержали вылет двух SSJ-100Би-порт 05:05
В аэропорту Шереметьево задержали рейсы Москва-Рига и Москва-Минск, которые осуществлялись на самолётах Sukhoi SuperJet 100.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:48, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:48, Ашберн
Авто
Китай начнет экспорт подержанных автомобилей
Китай начнет экспортировать подержанные автомобили. Соответствующее разрешение для ряда городов приняло министерство торговли КНР.
Обновлено вчера в 09:45
Футбол
Тренер «Аякса» тен Хаг: никого не могу винить в проигрыше «Тоттенхэму»
Главный тренер амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг заявил, что его команда заслужила выхода в финал Лиги чемпионов, однако все перевернул мяч полузащитника "Тоттенхэма" Лукаса Моуры, забитый на последних секундах матча.
Обновлено в 20:04
Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»
Обновлено в 19:22
Кино
Роберт Дауни мл. не хотел произносить главную фразу «Мстителей 4»
Ключевую фразу фильма "Мстители 4: Финал", которую в одной из последних сцен произносит Тони Старк, придумали не сценаристы или режиссеры картины.
Обновлено в 12:50
Политика
Депутат оценил состояние украинских МиГ-29 в Крыму
После 2014 года в Крыму осталось несколько десятков украинских кораблей и около десяти МиГ-29. Истребители находятся на авиабазе "Бельбек".
Обновлено в 01:33
Технологии
В WhatsApp появится платежный сервис
Facebook решил открыть в Лондоне центр развития сервиса мобильных платежей WhatsApp, пишет Financial Times.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу, заявил РИА Новости член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник.
Обновлено в 20:20
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева призналась, что ее бесят сравнения с Ольгой Бузовой
Очередной известной персоной, которая «прошлась» по Бузовой стала Настя Ивлеева, бывшая ведущая «Орла и решки», возмутившаяся в эфире своего авторского шоу тем, что ее постоянно сравнивают с Ольгой, это ее откровенно «бесит».
Обновлено в 17:35
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
"Своих мозгов не хватает?": Поклонники раскритиковали Ольгу Бузову за подражание образу Светланы Лободы
Обновлено в 20:41
Гаджеты
К концу года 512-Гбайт SSD подешевеют до $50 и сильнее
Динамика изменения контрактных цен на SSD ёмкостью 256 и 512 Гбайт (DRAMeXchange) Удешевление 512-Гбайт SSD до $50 и даже меньше сделает эту продукцию второй по массовости после 256-Гбайт SSD-накопителей.
Обновлено в 07:00
Политика
Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
Пресненский суд Москвы признал виновными футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в нанесении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.
Обновлено в 08:29
Игры
Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Экономика
Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира
Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено в 12:36
Гаджеты
Новый Android Q адаптирован для устройств с поддержкой 5G
Обновлено в 09:53
Наука
Португалия может стать местом раскола земной коры надвое
Обновлено вчера в 15:55
Общество
Германия выделит более €9 млн на мемориалы советским солдатам в Берлине
Правительство Германии выделит более 9 млн евро на санацию мемориальных комплексов, воздвигнутых в Трептов-парке и Тиргартен в честь советских солдат.
Обновлено в 20:41
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 20:48
Политика
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай "сорвал сделку" в ходе торговых переговоров.
Обновлено в 20:34
Политика
Советник Зеленского рассказал, когда Аваков покинет свой пост
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков останется на своей должности до очередных парламентских выборов, которые состоятся 27 октября, заявил советник избранного президента Украины Дмитрий Разумков.
Обновлено в 18:04
Наука
Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено в 01:09