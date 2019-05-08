Трагедия в Шереметьеве
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гариLenta.ru вчера в 19:26
Авиакатастрофа в московском аэропорту Шереметьево произошла 5 мая. Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером. Во время жесткой аварийной посадки самолет загорелся.
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В Шереметьево очередной Sukhoi SuperJet 100 вызвал проблемы при вылете в Ригу
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