Трагедия в Шереметьеве

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гариLenta.ru вчера в 19:26

Авиакатастрофа в московском аэропорту Шереметьево произошла 5 мая. Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером. Во время жесткой аварийной посадки самолет загорелся.
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Superjet не смог вылететь из Шереметьево

URA.Ru03:03

В Шереметьево самолёт Suchoi SuperJet 100 заменили перед вылетом из-за запаха гари

Эхо Москвы03:03

В Шереметьево из-за запаха гари пассажиров высадили из «суперджета»

Life.ruвчера в 18:04

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

Lenta.ruвчера в 19:26

В Шереметьево очередной Sukhoi SuperJet 100 вызвал проблемы при вылете в Ригу

Комсомольская правдавчера в 19:00

Вылет самолета Superjet 100 задержан в «Шереметьево»

Пятый каналвчера в 18:35

Рейс Москва – Рига задержали из-за запаха на борту SSJ 100

Москва 2401:46
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Политика

Иран отказался исполнять отдельные обязательства по ядерной сделке

Иран направил послам Германии, Великобритании, Китая и России уведомление о принятом решении «приостановить исполнение некоторых обязательств» в рамках так называемой ядерной сделки, сообщает агентство Tasnim.
Обновлено в 01:37
Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Авто

Десять ответов на нестыдные вопросы про Нюрбургринг

Обновлено в 03:16
Происшествия

Семь туристов погибли на Алтае при сходе лавины

При сходе лавины в республике Алтай погибли семь туристов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100

Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

В результате стрельбы в школе в Денвере пострадали восемь учащихся

Восемь учащихся доставлены в больницы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
Обновлено вчера в 20:16
Футбол

«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" выходит в финал Лиги чемпионов второй сезон подряд В прошлом сезоне английский клуб встречался в финале с мадридским "Реалом" и проиграл ему со счетом 1:3.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия

В Японии автомобиль врезался в группу детей

Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Общество

Школьное питание в России проверят на дискриминацию

Издание отмечает, что ранее в Волгограде мать троих детей Лилит Петросян пожаловалась на дискриминацию ее ребенка, который вынужден питаться кашей из рациона льготников, в то время как «обычные» дети получают котлеты с гарниром.
Обновлено в 03:00
Политика

Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29

Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Обновлено в 00:56
Политика

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

Предприниматель Игорь Коломойский заявил, что, по его мнению, действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен остаться в украинском правительстве при новом президенте.
Обновлено в 01:21
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры

Последняя волна эвакуаций из торговых центров в Екатеринбурге прошла менее месяца назад, 13 апреля.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву

Пресненский суд Москвы огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 17:05
Кино

Авторы «Игры престолов» извинились за стаканчик из Starbucks в кадре

В четвёртой серии финального сезона «Игры престолов» в одном из эпизодов зрители заметили стаканчик из кофейни Starbucks.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением

Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.
Обновлено в 01:30
Космос

Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле

В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено вчера в 03:29
Происшествия

Самолет «Руслайна» не смог вылететь из Белгорода из-за неисправности

Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова впервые показала лицо старшего сына

Несколько часов назад актриса все-таки решила показать старшего сына во всей красе.
Обновлено вчера в 10:34
Финансы

Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей

Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено вчера в 14:59
Экономика

Самый современный нацпроект пока не вписывается в электронный учет

Сильнее всего от графика отстает нацпроект «Цифровая экономика» — по данным на 6 мая, он не отражен в системе «Электронный бюджет», контролирующей исполнение нацпроектов.
Обновлено вчера в 15:35
Футбол

Геркус: «Ливерпуль» после игры с «Барселоной» уже взял Лигу чемпионов

Геркус заявил, что "Ливерпуль" после этого матча уже можно считать победителем этой Лиги чемпионов, он взял этот турнир.
Обновлено в 02:13
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Политика

Лукашенко поздравил Путина и других зарубежных лидеров с Днем Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравительные послания российскому коллеге Владимиру Путину и другим зарубежным лидерам по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила в среду пресс-служба главы белорусского государства.
Обновлено в 02:39
Политика

Украина усилила охрану границы из-за российских байкеров

Украинские пограничники усилили меры безопасности на границе накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, в частности, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной службы страны.
Обновлено в 03:22
Здоровье

Перечислены 8 знаков, сигнализирующих о непригодности питьевой воды

Зарубежные эксперты перечислили 8 знаков, которые сигнализируют о том, что питьевая вода является непригодной для употребления.
Обновлено вчера в 12:48
Общество

В Новосибирске установили памятник Сталину

Обновлено в 01:33
Общество

В России по правилам оформили 30% границ между регионами

Между субъектами Российской Федерации по всем правилам зафиксированы 112 из 378 границ к концу I квартала 2019 года, сообщили «Известиям» в Федеральной кадастровой палате Росреестра.
Обновлено в 01:00
Экономика

Латвия и Эстония введут пошлину на российскую электроэнергию

В настоящее время российская электроэнергия поступает в страны Прибалтики через Белоруссию и Литву.
Обновлено вчера в 05:05
Экономика

Премьер Греции накануне выборов объявил о снижении налогов

О снижении налогов Ципрас объявил накануне выборов в местные органы самоуправления, губернаторов регионов и депутатов Европарламента.
Обновлено вчера в 15:29
Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
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