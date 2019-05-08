В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гариГазета.Ru 04:26

В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари. Об этом один из пассажиров рейса сообщил телеканалу "Москва 24".

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

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