Самолет Boeing 747 авиакомпании "Северный ветер" остановил вылет из московского аэропорта Шереметьево в Ереван из-за сигнала о задымлении в кабине пилотов, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МЧС. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, восемь из них пострадали.

с чего всё началось

При экстренной эвакуации с борта самолета в Шереметьево пострадали восемь пассажиров, передает РИА "Новости". В МЧС подтвердили данную информацию.

Возросло число пострадавших при задымлении самолета в Шереметьево

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