В Шереметьево в багаже сотрудника посольства США нашли минуLenta.ru 07:36

Сотрудник посольства США пытался пронести в багаже в аэропорт Шереметьево в субботу утром мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. Об этом ТАСС сообщили в МИД РФ.

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Сотрудник посольства США в Москве пытался провезти в багаже в столичном аэропорту Шереметьево минометную мину с взрывателем, но без взрывчатого вещества. Об этом сообщили в МИД России, передает ТАСС. Снаряд выявили на входе с улицы в терминал D и изъяли, после чего американец вылетел в Нью-Йорк.

В Шереметьево в багаже сотрудника посольства США нашли мину

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