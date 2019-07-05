с чего всё началось

Сбой якобы произошел из-за сезона отдыхающих - людей много, с каждым по одному-два чемодана. Были сообщения, что компания, которая занимается обработкой багажа понизила зарплату сотрудникам и около 200-300 человек ушли с работы, вот и получилось, что с чемоданами пассажиров работать некому.

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