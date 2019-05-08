Происшествия

В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гариНакануне.Ru вчера в 18:03

В салоне был запах горелой проводки. Вылет был запланирован на 23:00 мкс, однако рейс пришлось отменить. Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево приземлился SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту находились 72 пассажира.
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В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

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Сегодняшний день оказался богат на сообщения о технических неполадках самолетов Сухой Суперджет-100

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В Шереметьево очередной Sukhoi SuperJet 100 вызвал проблемы при вылете в Ригу

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Вылет самолета Superjet 100 задержан в «Шереметьево»

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В Шереметьево из-за запаха гари пассажиров высадили из «суперджета»

Life.ruвчера в 18:04
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Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

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Общество

Шойгу запретил насильно привлекать детей в «Юнармию»

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Происшествия

В курганском селе объявили эвакуацию из-за пожара

Обновлено в 07:39
Политика

Украина отказалась признавать выданные в Донбассе паспорта России

Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».
Обновлено в 06:21
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Армия и оружие

Порошенко подписал указ об усилении обороноспособности Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) "О мерах по укреплению обороноспособности государства".
Обновлено вчера в 17:54
Политика

Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 05:47
Общество

Город на Сицилии распродает дома по 1 евро

Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
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В крови фронтмена The Prodigy Кита Флинта найдены наркотики и алкоголь

Сообщение, которое дополнительно омрачает сегодняшний и без того тяжелый день: в крови (предположительно) покончившего с собой фронтмена The Prodigy Кита Флинта обнаружен целый букет из следов алкоголя, лекарственных и противозаконных препаратов.
Обновлено в 07:22
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Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала

Обновлено в 00:43
Авто

Стартовали продажи экспедиционной версии УАЗ Хантер

Компания УАЗ начала прием заказов на внедорожник УАЗ Хантер в специальной версии Экспедиция.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия

Из-за падения пассажира на синей ветке метро увеличены интервалы

Обновлено в 07:23
Спорт

Фигуристка Трусова претендует на звание молодой спортсменки года

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В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске

Ранее сообщалось, что памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие состоится в День Победы 9 мая.
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Музыка

Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»

Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
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Политика

Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном

Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.
Обновлено в 04:03
Происшествия

SSJ-100 не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву

Обновлено в 07:10
Происшествия

В Самаре при пожаре на дебаркадере и катерах погиб человек

Обновлено в 07:54
Происшествия

В Новой Москве мужчина расстрелял двух человек из охотничьего ружья

Мужчина расстрелял двух людей в результате конфликта в Новой Москве, они госпитализированы.
Обновлено в 07:11
Футбол

ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запрет

Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов.
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Гаджеты

«Бюджетный» iPhone XR в магазинах подешевел уже на 25%

Обновлено вчера в 15:07
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин помогают людям с раком кожи

Несколько месяцев назад супруги Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин, популярные в прошлом артисты, пришли на передачу «Секрет на миллион» и впервые на всю страну рассказали о своей победе над раком кожи.
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Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене

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Происшествия

В Петербурге восьмилетняя девочка жила в квартире с сотней крыс

В Калининском районе Петербурга нашли квартиру со стаей крыс.
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Экономика

Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб

В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
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