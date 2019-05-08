Происшествия
В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гариНакануне.Ru вчера в 18:03
В салоне был запах горелой проводки. Вылет был запланирован на 23:00 мкс, однако рейс пришлось отменить. Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево приземлился SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту находились 72 пассажира.
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Комсомольская правдавчера в 19:00
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