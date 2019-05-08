В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гариНакануне.Ru вчера в 18:03

В салоне был запах горелой проводки. Вылет был запланирован на 23:00 мкс, однако рейс пришлось отменить. Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево приземлился SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту находились 72 пассажира.

Армия и оружие ВКС РФ и сирийская армия отбили атаку боевиков на «Хмеймим» Боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», связанной с запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусрой»1, вновь попытались прорвать линию обороны правительственных войск, но были отброшены союзными силами САР.

Политика Коломойский заявил о возможной перезагрузке экономики Украины, как в 1917 году Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в опубликованном на сайте YouTube интервью Bigus.info выразил мнение, что Украине требуется полная перезагрузка экономики, как в 1917-м году, когда была организована общегосударственная национализация.

Общество Шойгу запретил насильно привлекать детей в «Юнармию» «Вместо конкретных занятий с детьми отдельные работники ограничиваются торжественным вручением значков, вписывают фамилии в единую систему учета "Юнармии" и громко рапортуют о ее расширении»,— сообщил министр (цитата по «РИА Новости»).

Политика Украина отказалась признавать выданные в Донбассе паспорта России Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».

Происшествия Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.

Театры Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.

Армия и оружие Порошенко подписал указ об усилении обороноспособности Украины Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) "О мерах по укреплению обороноспособности государства".

Политика Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Общество Город на Сицилии распродает дома по 1 евро Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.

Происшествия В крови фронтмена The Prodigy Кита Флинта найдены наркотики и алкоголь Сообщение, которое дополнительно омрачает сегодняшний и без того тяжелый день: в крови (предположительно) покончившего с собой фронтмена The Prodigy Кита Флинта обнаружен целый букет из следов алкоголя, лекарственных и противозаконных препаратов.

Авто Стартовали продажи экспедиционной версии УАЗ Хантер Компания УАЗ начала прием заказов на внедорожник УАЗ Хантер в специальной версии Экспедиция.

Политика В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске Ранее сообщалось, что памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие состоится в День Победы 9 мая.

Музыка Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019» Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".

Политика Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.

Происшествия В Новой Москве мужчина расстрелял двух человек из охотничьего ружья Мужчина расстрелял двух людей в результате конфликта в Новой Москве, они госпитализированы.

Футбол ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запрет Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов.

Шоу-бизнес Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин помогают людям с раком кожи Несколько месяцев назад супруги Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин, популярные в прошлом артисты, пришли на передачу «Секрет на миллион» и впервые на всю страну рассказали о своей победе над раком кожи.