Транспорт
В «Шереметьево» прокомментировали проблемы с обработкой багажаВести Подмосковья вчера в 23:41
В столичном аэропорту «Шереметьево» прокомментировали проблемы с обработкой багажа, передает АГН «Москва» слова пресс-службы авиагавани. Примерно полчаса была неисправна багажная лента. В данный момент проблема решена.
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с чего всё началось
Заметные проблемы с обработкой багажа в «Шереметьево» начались в конце мая и резко обстроились в первых числах июня, с началом летних каникул: прилетевшие пассажиры могли по несколько часов ожидать выдачи багажа, а в улетающие лайнеры не всегда успевали загрузить багаж и отправляли его следующими рейсами.Ведомостивчера в 13:18
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Багажная лента в аэропорту Шереметьево заработала в штатном режиме после получасовой неисправности
Агентство Москвавчера в 13:57
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