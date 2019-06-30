В «Шереметьево» прокомментировали проблемы с обработкой багажаВести Подмосковья вчера в 23:41

Заметные проблемы с обработкой багажа в «Шереметьево» начались в конце мая и резко обстроились в первых числах июня, с началом летних каникул: прилетевшие пассажиры могли по несколько часов ожидать выдачи багажа, а в улетающие лайнеры не всегда успевали загрузить багаж и отправляли его следующими рейсами.

с чего всё началось

В столичном аэропорту «Шереметьево» прокомментировали проблемы с обработкой багажа, передает АГН «Москва» слова пресс-службы авиагавани. Примерно полчаса была неисправна багажная лента. В данный момент проблема решена.

В «Шереметьево» прокомментировали проблемы с обработкой багажа

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