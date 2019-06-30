Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажаРИА Новости вчера в 14:21
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. Ранее газета "Ведомости" написала, что в Шереметьево снова возникли проблемы с обработкой багажа.
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с чего всё началось
Заметные проблемы с обработкой багажа в «Шереметьево» начались в конце мая и резко обстроились в первых числах июня, с началом летних каникул: прилетевшие пассажиры могли по несколько часов ожидать выдачи багажа, а в улетающие лайнеры не всегда успевали загрузить багаж и отправляли его следующими рейсами.Ведомостивчера в 13:18
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Багажная лента в аэропорту Шереметьево заработала в штатном режиме после получасовой неисправности
Агентство Москвавчера в 13:57
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