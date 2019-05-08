Происшествия

В Шереметьево пассажиров высадили из SSJ-100 из-за запаха гариRuNews24.ru 03:58

Лайнер должен был отправиться из российской столицы в Ригу в 22.55, однако вылет был задержан на два часа. В справочной аэропорта сообщили, что воздушное судно осмотрели и приняли решение не заменять его. При посадке на борт пассажиры почувствовали в салоне запах горелой проводки.
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В аэропорту «Шереметьево» пассажиров рейса Москва-Рига пересадили с одного «Суперджета» на другой из-за запаха гари

Эхо Москвы04:02

Рейс Москва – Рига задержали из-за запаха на борту SSJ 100

Москва 2401:46

В Шереметьево из-за запаха гари пассажиров высадили из «суперджета»

Life.ruвчера в 18:04

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

Lenta.ruвчера в 19:26

В Шереметьево очередной Sukhoi SuperJet 100 вызвал проблемы при вылете в Ригу

Комсомольская правдавчера в 19:00

Вылет самолета Superjet 100 задержан в «Шереметьево»

Пятый каналвчера в 18:35

В Шереметьево пассажиры отказались лететь на Superjet 100 с запахом гари

URA.Ruвчера в 20:05
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Экономика

Пирамиды другой формы: финансовые мошенники возвращаются в офлайн

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Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
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Экономика

Чистая прибыль «Мосэнерго» в I квартале снизилась на 16%

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Политика

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«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
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Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.
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Спорт

Александр Логинов женится на украинской биатлонистке

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Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Экономика

Bitmain сократил вычислительные мощности на 88%. Что происходит

Китайский майнинговый гигант Bitmain снизил вычислительные мощности почти на 88%.
Обновлено в 06:01
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
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Технологии

Хакеры похитили биткоины на сумму около $41 млн у криптобиржи Binance

Согласно заявлению, взломщики провели "крупномасштабное нарушение данных", в результате которого похитили 7 тыс. биткоинов, что, как отмечает интернет-портал TechCrunch, эквивалентно $41 млн.
Обновлено в 06:18
Политика

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен боевик «Айдара»

7 мая от полученного огнестрельного ранения скончался боевик неонацистского батальона «Айдар» 32-летний Сергей Дрогин.
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Спорт

7 мая выйдет Battle Pass для The International 2019

Valve объявила дату выхода Боевого пропуска для The International 2019.
Обновлено 06 мая в 13:30
Происшествия

В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»

В ночь на среду был задержан вылет рейса «Аэрофлота» из Москвы в Ригу, следует из данных с сайта Шереметьево.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие

Украине предложили поставить ядерные мины на границе с Россией

Ядерно-минные заграждения на украинской границе для сдерживания "российской агрессии" предлагает использовать военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
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Музыка

Фигуристка Самодурова оценила внешний вид известных мужчин

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова дала оценку внешнему виду известных мужчин, передает Sport24.
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Здоровье

«Доктор Смерть» Ульяна Супрун назвала подорожавший лук «антисоциальным продуктом»

Оказывается, лук многим «не по вкусу, вызывает аллергию, ухудшает синдром раздраженного кишечника и порой кажется вообще антисоциальным продуктом».
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Общество

Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019

Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
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Кино

Четвёртый эпизод «Игры престолов» признан провальным

Эксперты признали провальной четвёртую серию финального сезона "Игры престолов".
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Общество

В России изменят систему питания школьников

Возможно, ситуацию сможет изменить единая модель организации питания школьников, которую планирует разработать министерство просвещения на основе лучших региональных практик.
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Единоборства

Кайла Харрисон: «Я бы победила Хабиба в бою по правилам дзюдо»

Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон считает, что способна победить чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 05:49
Общество

В России упростят правила признания инвалидности

Во время встречи с представителями организаций инвалидов, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что готов подписать документ, который значительно облегчит признание инвалидности.
Обновлено вчера в 08:35
Общество

Россиян напугали сообщением о радиационной опасности

Жителей Тверской области по телевидению напугали сообщением о радиационной и химической опасности, пишет газета «Московский комсомолец».
Обновлено в 05:58
Происшествия

«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье

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Наука

Солнцезащитный крем признали потенциально опасным

Солнцезащитный крем признали потенциально опасным. Содержащиеся в нем вещества впитываются в кожу и могут нанести вред организму.
Обновлено вчера в 06:10
Экономика

Убытки сервиса такси Lyft составили более $1 млрд в I квартале

Чистый убыток сервиса такси Lyft в I квартале 2019 г. составил $1,14 млрд, сообщается в отчете компании на ее сайте.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

Мемориальная плита упала на девочку в российском селе

Бетонная плита с мемориального комплекса в одном из сел Курганской области упала и травмировала 10-летнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 05:20
Транспорт

Парковка на улицах Москвы будет бесплатной 9-11 мая

Парковка на улицах Москвы будет бесплатной 9-11 мая, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).
Обновлено в 03:16
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