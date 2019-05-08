Происшествия
В Шереметьево пассажиров высадили из SSJ-100 из-за запаха гариRuNews24.ru 03:58
Лайнер должен был отправиться из российской столицы в Ригу в 22.55, однако вылет был задержан на два часа. В справочной аэропорта сообщили, что воздушное судно осмотрели и приняли решение не заменять его. При посадке на борт пассажиры почувствовали в салоне запах горелой проводки.
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В Шереметьево очередной Sukhoi SuperJet 100 вызвал проблемы при вылете в Ригу
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