В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажаКоммерсантъ 02:57

Столичный аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для решения ситуации с обработкой багажа, количество багажа, которое задержано на складе, снижается, и в настоящее время не разобрано около тонны багажа, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

с чего всё началось

Говорят о том, что привлекли дополнительные силы для того, чтобы организовать сортировку багажа и его оперативную обработку. Говорят, что количество багажа, которое задержано на складе, снижается. Сейчас около тонны багажа не разобрано.

В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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