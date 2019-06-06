Транспорт
В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажаКоммерсантъ 02:57
В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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Говорят о том, что привлекли дополнительные силы для того, чтобы организовать сортировку багажа и его оперативную обработку. Говорят, что количество багажа, которое задержано на складе, снижается. Сейчас около тонны багажа не разобрано.
— Евгений Дитрих, российский политикРИА Новости 01:51
с чего всё началось
Столичный аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для решения ситуации с обработкой багажа, количество багажа, которое задержано на складе, снижается, и в настоящее время не разобрано около тонны багажа, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.РИА Новости01:51
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