Транспорт

В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажаКоммерсантъ 02:57

В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Читать в источнике
с чего всё началось

Министр транспорта рассказал о текущей ситуации с багажом в Шереметьево

Столичный аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для решения ситуации с обработкой багажа, количество багажа, которое задержано на складе, снижается, и в настоящее время не разобрано около тонны багажа, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости01:51

Подробнее о событии

В аэропорту Шереметьево остается тонна неразобранного багажа

Эхо Москвы06:00

В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа

Коммерсантъ02:57

Дитрих прокомментировал ситуацию с выдачей багажа в Шереметьеве

RT на русском02:29

Минтранс сообщил о тонне неразобранного багажа в Шереметьево

РБК02:34

Тонна неразобранного багажа осталась в Шереметьево

Газета.Ru03:55

Министр транспорта рассказал о текущей ситуации с багажом в Шереметьево

РИА Новости01:51

Глава Минтранса рассказал о тонне неразобранного багажа в Шереметьеве

Говорит Москва02:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Теннис

Барти обыграла Анисимову и стала финалисткой «Ролан Гаррос»

Обновлено в 07:23
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Общество

Улицы Севастополя затопило после сильного ливня

В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие

ВМС США обвинили российский корабль в морском инциденте

Обновлено в 07:11
Происшествия

В Германии участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку

Обновлено в 07:56
Происшествия

По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов

Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Здоровье

Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма

Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.
Обновлено в 02:46
Политика

Глава Роскомнадзора признался, что у него уставлен Telegram

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров признался, что у него установлен мессенджер Telegram, который его ведомство заблокировало на территории России, передает ТАСС.
Обновлено в 05:40
Общество

Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Гаджеты

Телефоны Apple и Huawei признаны самыми надёжными

Фирма Harris Interactive провела исследование, в результате которого следует вывод, что Телефоны Apple и Huawei меньше устройств других брендов нуждаются в гарантийном ремонте.
Обновлено в 06:53
Политика

Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин

Закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде, подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:40
Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Транспорт

Скидки на проезд по ЗСД ввели в Петербурге

Скидки на проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) в размере 50% от транспондерных тарифов ввели на период с пятницы, 7 июня, по конец сентября нынешнего года.
Обновлено в 07:09
Наука

Найдены следы охватившей всю Европу эпидемии чумы

Эксперимент увенчался успехом – в восьми из 183 образцов сохранились следы, пригодные для дальнейшего исследования.
Обновлено 05 июня в 05:50
Общество

Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

Пашинян заявил, что обсудил с Путиным вопрос поставок оружия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным обсудил вопрос поставок оружия.
Обновлено в 05:46
Экономика

На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты

Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
Обновлено в 03:05
Политика

Путин призвал переосмыслить роль доллара

Глубокие перемены в современном мире требуют переосмысления роли доллара, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 07:56
Общество

Путин расширил перечень освобождаемых от применения онлайн-касс

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня случаев, в которых можно не применять контрольно-кассовую технику (ККТ), и совершенствовании порядка ее применения организациями и индивидуальными предпринимателями (ИП), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 06:59
Политика

Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ

Сегодня, 7 июня, президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, о чем сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Происшествия

В Волгограде полицейские закрыли подпольную порностудию

Обновлено в 07:00
Политика

Путин объявил о начале технологической войны

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с Huawei является началом новой технологической войны.
Обновлено в 07:42
Авто

Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор

Компания Mercedes-AMG официально презентовала свой новый двигатель — 2,0-литровый 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом, получивший внутренний индекс M 139.
Обновлено в 01:33
Экономика

Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Гаджеты

Из смартфонов Huawei исчезнут Facebook, Instagram и WhatsApp

Ни один смартфон Huawei более не будет комплектоваться приложениями Facebook, Instagram и WhatsApp (два последних сервиса принадлежат Facebook).
Обновлено в 05:59
Экономика

Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами

"С Google все просто: либо они начнут обратно наращивать количество удаленных материалов, либо мы их опять оштрафуем - был штраф 500 000 тысяч рублей, будет 700 000", - сказал Жаров.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

Зеленский заявил о потере Россией контроля над ополченцами Донбасса

Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия потеряла контроль над ополченцами Донбасса, сообщает его пресс-служба в пятницу, 7 июня.
Обновлено в 07:50
Авто

В России BMW отзывает более 300 кроссоверов BMW X7

Обновлено в 06:36
Происшествия

Причиной взрыва в Линчепинге могла стать бомба

Полиция назвала возможную причину взрыва в центре шведского города Линчепинг. Об этом сообщил представитель ведомства.
Обновлено в 07:21
Политика

Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа

В России действительно расследуется третье дело ЮКОСа, заявил в пятницу генеральный прокурор Юрий Чайка.
Обновлено в 04:59
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное