Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажаРИА Новости 14:21
Собеседник агентства отметил, что багаж отправляют по местам назначения. Он добавил, что информацию по девяти тысячам единиц неотправленного багажа аэропорт не подтверждает. "Багажная лента не функционировала в терминале D порядка 30 минут, проблема устранена", - сказали в пресс-службе.
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с чего всё началось
Багажная лента не функционировала в Терминале D порядка 30 минут, проблема устранена, сообщило «Шереметьево». «Аэрофлот» и Nordwind (крупнейшие перевозчики аэропорта) от комментариев отказались.Ведомости13:18
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