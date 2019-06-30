В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажаРИА Новости 14:21

Багажная лента не функционировала в Терминале D порядка 30 минут, проблема устранена, сообщило «Шереметьево». «Аэрофлот» и Nordwind (крупнейшие перевозчики аэропорта) от комментариев отказались.

с чего всё началось

Собеседник агентства отметил, что багаж отправляют по местам назначения. Он добавил, что информацию по девяти тысячам единиц неотправленного багажа аэропорт не подтверждает. "Багажная лента не функционировала в терминале D порядка 30 минут, проблема устранена", - сказали в пресс-службе.

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

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