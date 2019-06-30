В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажаРИА Новости 14:21

Заметные проблемы с обработкой багажа в «Шереметьево» начались в конце мая и резко обстроились в первых числах июня, с началом летних каникул: прилетевшие пассажиры могли по несколько часов ожидать выдачи багажа, а в улетающие лайнеры не всегда успевали загрузить багаж и отправляли его следующими рейсами.

с чего всё началось

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. Ранее газета "Ведомости" написала, что в Шереметьево снова возникли проблемы с обработкой багажа.

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

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