В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажаРИА Новости 14:21

Заметные проблемы с обработкой багажа в «Шереметьево» начались в конце мая и резко обстроились в первых числах июня, с началом летних каникул: прилетевшие пассажиры могли по несколько часов ожидать выдачи багажа, а в улетающие лайнеры не всегда успевали загрузить багаж и отправляли его следующими рейсами.

с чего всё началось

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. Ранее газета "Ведомости" написала, что в Шереметьево снова возникли проблемы с обработкой багажа.

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Экономика Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года «С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — сказал Дитрих.

Общество Архангельского губернатора освистали на Дне города Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.

Общество Уровень воды в реке Ия упал ниже 11 метров Уровень воды в затопившей город Тулун реке Ия снизился до 1091 сантиметра.

Технологии Google в России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах Google запустил на территории России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах через поисковую систему.

Футбол Неймар и Мбаппе презентовали новую форму «ПСЖ» Нападающие Неймар и Килиан Мбаппе презентовали новую форму французского "Пари Сен-Жермен", сообщает Sport24.

Армия и оружие ОБСЕ: завершилось разведение сил у станицы Луганской "Разведение сил возле станицы Луганской завершилось", — отмечается в сообщении. Разводить силы и средства начали 26 июня.

Экономика Суд сохранил обеспечительные меры по иску «Финвижн» об отмене допэмиссии «Восточного» ПАО "Восточный экспресс банк" в понедельник подал ходатайство о замене обеспечительных мер по иску, банк просил суд принять решение об установлении цены размещения акции не ниже 3,82 копеек за акцию.

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.

Политика В ПАСЕ готовят резолюцию против возвращения России Семь стран, покинувших Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения в организацию российской делегации, подготовят проект совместной резолюции против восстановления РФ в ПАСЕ.

Происшествия Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.

Политика Умер бывший президент Черногории Булатович Президент Черногории в 1990-1998 годах и премьер Союзной республики Югославия в 1998-2000 годах Момир Булатович скончался на 63-м году жизни, сообщает национальное телевидение Черногории.

Политика Тимошенко отказалась идти на гей-парад в Киеве Депутат Верховной рады Григорий Немыря объяснил, почему глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не пошла на гей-парад в Киеве.

Армия и оружие В Одессу прибыли военные самолеты НАТО Военно-транспортные самолеты стран НАТО с личным составом, техникой и оборудованием на борту прибыли в Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze-2019, сообщает минобороны Украины.

Транспорт «Ъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга По данным газеты, Минтранс 28 июня направил разработанный документ членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в сфере карпулинга.

Музыка Пол Маккартни спел «Helter Skelter» с фронтменом Aerosmith Британский музыкант, один из основателей The Beatles Пол Маккартни спел песню "Helter Skelter" вместе со Стивеном Тайлером.

Политика Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и отказалась выступать в России.

Происшествия Против участника протестов на Шиесе возбудили уголовное дело о побоях Против участника протестов из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).

Общество Власти Забайкалья планируют разделить «Забайкаллесхоз» на 14 предприятий Для сравнения вице-премьер привёл Амурскую область, где работники похожего предприятия заработали около миллиона рублей на банных вениках.

Шоу-бизнес Орбакайте прокомментировала конфликт с Пугачевой Певица Кристина Орбакайте прокомментировала слухи в СМИ о своем конфликте с матерью Аллой Пугачевой.

Политика Депутат Рады: власти Украины не хотят заниматься обменом пленных По мнению депутата Верховной рады Украины Вадима Рабиновича, Киев не желает решать вопросы по обмену пленными.

Политика Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.

Авто «АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели «АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.

Общество Рыбам поступит неожиданное предложение, а Дев потянет на глупости ЛЕВ Знакомство, которому вы не придали никакого значения, может кардинально изменить вашу жизнь.

Армия и оружие Четверо погибли при ракетном обстреле под Дамаском Четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в сельской местности в районе столицы Сирии Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.

Футбол Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата» Новичок «Ахмата» полузащитник Денис Глушаков рассказал, как его приняли в грозненском клубе.

Экономика В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4% Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.