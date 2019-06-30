Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажаРИА Новости 14:21

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. Ранее газета "Ведомости" написала, что в Шереметьево снова возникли проблемы с обработкой багажа.
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В «Шереметьево» снова трудности с обслуживанием багажа

Заметные проблемы с обработкой багажа в «Шереметьево» начались в конце мая и резко обстроились в первых числах июня, с началом летних каникул: прилетевшие пассажиры могли по несколько часов ожидать выдачи багажа, а в улетающие лайнеры не всегда успевали загрузить багаж и отправляли его следующими рейсами.
Ведомости13:18

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В Шереметьево возникли проблемы с отправкой багажа в пункты назначения

РБК14:35

Багажная лента в Шереметьеве заработала после получасовой неисправности

Москва 2414:33

В «Шереметьево» снова трудности с обслуживанием багажа

Ведомости13:18

Багажная лента в Шереметьеве заработала после получасовой неисправности

Вечерняя Москва14:12

Задержка рейсов из-за непогоды и сбой в работе багажной ленты стали причиной нового багажного коллапса в Шереметьево

Эхо Москвы16:02

Багажная лента в аэропорту Шереметьево заработала в штатном режиме после получасовой неисправности

Агентство Москва13:57

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

РИА Новости14:21
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