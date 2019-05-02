Происшествия
В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский BoeingКоммерсантъ 13:17
Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево. В результате столкновения пострадал водитель грузовика.
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Кино
Фильм «Мстители: Финал» поставил рекорд по сборам в России
Обновлено вчера в 11:12
Шоу-бизнес
Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни
В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
Обновлено в 06:21
Политика
Коломойский обвинил Януковича и Россию в убыли населения Украины
В последние пять лет население на Украине уменьшилось на 13 млн человек — это произошло из-за бывшего президента страны Виктора Януковича, России и «революции».
Обновлено в 16:03
Общество
В Росгвардии посоветовали не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Представитель Главного управления вневедомственной охраны (ГУВО) Росгвардии полковник полиции Геннадий Белокопытов рекомендовал россиянам на майские праздники не выкладывать информацию о своем отдыхе в соцсетях.
Обновлено в 12:15
Общество
Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
Националисты устроили марш по улицам Одессы
Марш по улицам Одессы провели тысячи украинских националистов в годовщину трагедии 2014 года. Об этом в четверг, 2 мая, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:40
Хоккей
Мэттьюс перенес операцию по удалению операционных инструментов
Хирургическое вмешательство по удалению операционных инструментов после процедуры в 2014 году оказалось плановым.
Обновлено в 14:40
Футбол
«Бавария» не готова решить ситуацию с выкупом Хамеса из-за неопределенности с будущим Ковача
У Хамеса напряженные отношения с главным тренером команды Нико Ковачем, и под вопросом будущее самого тренера в мюнхенском клубе, именно поэтому менеджмент пока не может разрешить вопрос с выкупом Хамеса.
Обновлено в 08:03
Политика
Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Елена Ваенга рассказала поклонникам о переживших войну родственниках
Елена Ваенга рассказала поклонникам о переживших такое время родственниках, отметив, что в семье никто не любил затрагивать данную тему.
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес
Наталью Водянову раскритиковали за картину с обнаженными людьми
Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.
Обновлено в 11:45
Музыка
Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»
Обновлено в 11:09
Музыка
Дрейк победил в 12 номинациях Billboard Music Awards
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения музыкальной премией Billboard Music Awards, по 12 наград получили рэпер Дрейк и певица Карди Би.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП по пути в аэропорт
2 мая Топалов сообщил, что попал в ДТП по пути в аэропорт.
Обновлено в 13:57
Хоккей
Финляндия обыграла Чехию в матче Евротура
Следующий матч Финляндия проведет с командой России, встреча начнется 4 мая в 15:00 МСК. Россияне проиграли первый матч шведам (4:6).
Обновлено в 13:50
Здоровье
Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт
Регулярное потребление риса может защитить от ожирения, считают японские ученые.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В метро «Лиговский проспект» нашли подозрительный предмет
«Станция „Лиговский проспект“ закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета», — сказано в сообщении подземки.
Обновлено в 15:45
Интернет
Google Chrome признан самым популярным в мире браузером
В списке самых популярных браузеров на смартфонах и планшетах лидерами помимо Google Chrome оказались Safari (26,4 %), китайский браузер QQ Browser (2,7 %), а также Firefox (1,8%).
Обновлено в 06:28
Политика
Посольство России обратило внимание Лондона на ситуацию со свободой СМИ в Великобритании
Посольство России в Лондоне призвало британские власти обратить внимание на ситуацию со свободой СМИ в Соединенном Королевстве и привести ее в соответствие со стандартами, которые выработаны с участием всех заинтересованных государств в рамках международных механизмов, таких как ЮНЕСКО, ОБСЕ и Совет Европы.
Обновлено в 15:25
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер
Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
В Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске
Сегодня в Сети появилась редкая фотография Жанны Фриске, сделанная незадолго до появления на свет Платона.
Обновлено в 14:00
Политика
Лорд Баркер получил до $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски
Член Палаты лордов парламента Великобритании и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил от En+ бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 12:47
Культура
Депутат призвал прекратить травлю Алсу и ее дочери
Общественник подчеркнул, что те, кто хочет критиковать Алсу и ее дочь, имеют на это право, однако оскорблять звезду и хамить ей в социальных сетях никто не должен, пишет сайт «Актуальные новости».
Обновлено в 14:49
Происшествия
В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом
Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
США и Грузия ведут «секретные переговоры» из-за «российской угрозы»
В Пентагоне заявили, что США и Грузия проводят "многих секретных дискуссий", которые останутся закрытыми из-за "российской угрозы".
Обновлено в 15:14
Политика
Лукашенко подарил ветеранам ВОВ бесплатный проезд из РФ в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил предоставление участникам Великой Отечественной войны права бесплатного проезда в поездах на территории страны.
Обновлено в 13:54
Футбол
Мощный перфоманс болельщиков «Айнтрахта». Фото
Обновлено в 16:08