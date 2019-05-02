В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский BoeingКоммерсантъ 13:17

Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево. В результате столкновения пострадал водитель грузовика.

В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing

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