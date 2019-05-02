Происшествия

В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский BoeingКоммерсантъ 13:17

Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево. В результате столкновения пострадал водитель грузовика.
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СК начал проверку после столкновения автомобиля технических служб с пассажирским самолетом в Шереметьево

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Вечерняя Москва13:14

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Грузовик врезался в самолет в Шереметьеве

Москва 2413:05
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Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
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Общественник подчеркнул, что те, кто хочет критиковать Алсу и ее дочь, имеют на это право, однако оскорблять звезду и хамить ей в социальных сетях никто не должен, пишет сайт «Актуальные новости».
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